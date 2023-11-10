Семь месяцев без алкоголя позволяют мозгу зависимых восстановиться после повреждения.

Изменения в структуре и функции мозга при хроническом употреблении алкоголя затрудняют процесс восстановления после решения избавиться от зависимости.

Новые исследования продемонстрировали, как быстро мозг может восстановить свою структуру после прекращения употребления алкоголя.

Об этом говорится в журнале Alcohol, пишет ScienceAlert.

"У людей с зависимостью от алкоголя есть тенденция к истончению особые области коры головного мозга, которая имеет критическое влияние на когнитивные функции. А мозг бросивших пить со временем восстанавливает толщину коры в течение 7,3 месяцев", — говорится в исследовании.

Исследование американских ученых во главе с психиатром и бихевиористом Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета вдохновляет и дает новое понимание о восстановлении мозга, хотя из-за небольшого размера выборки и отсутствия разнообразия методов их нельзя обобщать.

Напомним, современные смартфоны в скором времени смогут определять уровень опьянения владельцев гаджетов. Узнать, сколько выпил спиртного человек, можно будет по изменениям в голосе.

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