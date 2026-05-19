Нарциссизм / © Credits

Реклама

Клинический психолог доктор Дэвид Б. Хокинс, который более 40 лет работает в сфере психического здоровья, назвал семь привычек, которые могут свидетельствовать о высоком уровне нарциссизма у человека.

Об этом он рассказал в видео на YouTube, которое набрало более 1,5 миллиона просмотров.

Хокинс живет в Сиэтле и возглавляет Центр восстановления брака и Институт эмоционального насилия. На своем сайте он отмечает, что написал более 40 книг, посвященных нарциссизму, эмоциональному насилию и отношениям, а также проводит обучение для специалистов по психическому здоровью.

Реклама

Психолог объясняет, что в интернете существует много мифов о нарциссизме, поэтому он пытается подробнее объяснять особенности этого психического состояния. По словам Хокинса, нарциссическое расстройство личности характеризуется повышенным чувством собственной важности, потребностью в постоянном увлечении и недостатком эмпатии к другим людям.

В то же время эксперт отмечает, что нарциссизм может проявляться по-разному — от легких черт до серьезных симптомов. Он предостерег от поспешного навешивания ярлыков, поскольку отдельные нарциссические черты могут присутствовать у людей без официального диагноза.

«Многие люди могут проявлять некоторые нарциссические черты, не соответствуя диагностическим критериям нарциссического расстройства личности», — пояснил психолог в своей публикации 2023 года.

В видео доктор Хокинс перечислил семь привычек, которые, по его мнению, часто присущи людям с высоким уровнем нарциссизма. Первым признаком он назвал убежденность в собственной правоте. Вторым — ощущение превосходства над другими людьми.

Реклама

Третьей чертой психолог считает нежелание мириться с критикой или возражениями. По его словам, такие люди ведут себя так, «будто им не следует бросать вызов».

Среди других признаков Хокинс назвал склонность вести себя так, будто они имеют право быть жестокими или причинять другим боль. Также он обратил внимание на пренебрежительное отношение к окружающим.

Шестой привычкой психолог назвал нежелание слышать то, что человеку не нравится. А последней чертой, по его словам, является убеждение в собственной исключительности — люди с высоким уровнем нарциссизма часто ведут себя так, будто являются «невероятно уникальными».

Несмотря на это, эксперт подчеркнул, что окончательно определить наличие нарциссического расстройства личности может только профессиональная диагностика.

Реклама

Напомним, ранее психолог Марк Треверс предложил метод, который мгновенно снижает уровень тревоги и повышает уверенность в себе.

Новости партнеров