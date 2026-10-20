Семь симптомов рака лёгких, которые нельзя игнорировать: онколог предупредил о рисках

Рак лёгких — 7 симптомов, которые нельзя игнорировать / © Pexels

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Рак легких на ранних стадиях может развиваться без явных симптомов, из-за чего человек иногда даже не подозревает о заболевании. Онколог назвал семь тревожных признаков, на которые не стоит не обращать внимания, и объяснил, когда необходимо обратиться к врачу.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Медицинский директор Центра протонной терапии в Праге сообщил, что рак лёгких не всегда сопровождается заметными изменениями в самочувствии.

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По словам специалиста, именно отсутствие выраженных симптомов на начальных стадиях может затруднять диагностику рака легких. Поэтому следует уделять особое внимание даже незначительным изменениям в самочувствии, если они продолжаются долго или постепенно усиливаются.

«Рак легких не всегда сопровождается явными симптомами на ранних стадиях. Это может затруднить его выявление, и это одна из причин, по которой люди не должны игнорировать постоянные или необычные изменения в своём самочувствии», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что многие симптомы, характерные для рака легких, могут быть связаны с менее серьезными заболеваниями. Однако своевременное обследование имеет большое значение, ведь стадия, на которой обнаружен рак, может повлиять на доступные варианты лечения.

Семь симптомов рака лёгких, на которые стоит обратить внимание

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), проявления рака лёгких могут различаться. У некоторых людей на ранних стадиях заболевания симптомы вообще отсутствуют.

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В то же время медики выделяют семь возможных признаков, требующих внимания.

1. Кашель, который долго не проходит

Если кашель длится более трёх недель, необходимо обратиться к семейному врачу. Особенно это касается случаев, когда он постепенно усиливается или меняется по сравнению с обычным кашлем человека.

2. Появление крови при кашле

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Даже незначительное количество крови в мокроте, в частности отдельные пятнышки или прожилки, является поводом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Врачи предупреждают, что не следует объяснять появление крови лишь раздражением, вызванным сильным кашлем, и оставлять этот симптом без обследования.

3. Необычная одышка

Еще одним возможным признаком заболевания является одышка, возникающая во время обычной повседневной деятельности.

Также стоит обратиться к врачу, если проблемы с дыханием возникали и раньше, но со временем стали заметно сильнее.

4. Частые инфекции грудной клетки

Повторные инфекции грудной клетки, которые возникают вновь после выздоровления или не проходят должным образом, также могут стать поводом для дополнительного обследования.

Специалисты рекомендуют не игнорировать такие случаи, особенно если заболевания постоянно повторяются.

5. Потеря веса без видимой причины

Насторожить должно и похудение, происходящее без изменений в питании или уровне физической активности.

Необъяснимая потеря веса может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, поэтому врачи рекомендуют выяснить её причину.

6. Постоянная боль в груди или плече

Боль в области грудной клетки или плеча также относится к возможным симптомам рака лёгких.

Особого внимания требуют случаи, когда неприятные ощущения не проходят в течение длительного времени или усиливаются при глубоком дыхании или кашле.

7. Постоянная усталость или потеря аппетита

Необычная усталость, возникающая без видимой причины, также может сопровождать рак легких.

Кроме того, среди возможных проявлений заболевания врачи отмечают снижение аппетита. Особенно важно обратить внимание на такие изменения, если они возникают вместе с другими симптомами.

Может ли рак лёгких развиться у людей, которые никогда не курили?

Доктор Иржи Кубеш особо подчеркнул, что рак легких диагностируется не только у курильщиков.

По его словам, хотя курение является главным фактором риска развития этого заболевания, существуют и другие факторы. Поэтому люди, которые никогда не курили, также не должны игнорировать необычные изменения в своём здоровье.

В то же время онколог предостерег от поспешных выводов: появление одного или нескольких перечисленных симптомов не обязательно свидетельствует об онкологическом заболевании.

Согласно рекомендациям NHS, людям, у которых кашель длится более трёх недель или появились другие возможные симптомы рака лёгких, следует записаться на приём к семейному врачу. Если же при кашле появляется кровь, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, рак кишечника может проявляться симптомами, которые люди часто списывают на стресс, неправильное питание или обычные проблемы с пищеварением. Ранее врач назвала шесть признаков, на которые не стоит не обращать внимания.

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