Чиа / © Pixabay

Реклама

Семена чиа, богатые клетчаткой, белком и омега-3, потенциально могут помочь снизить уровень холестерина и артериальное давление. Однако ученые пока не имеют достаточно доказательств, чтобы уверенно говорить о его прямом положительном влиянии на сердце.

Об этом изданию Verywell рассказала доктор медицинских наук и диетолог Стефани Джонсон.

Хотя семена чиа обычно не ассоциируются со здоровьем сердца, последние наблюдения указывают на его возможную пользу. Джонсон отметила, что чиа содержит немало питательных веществ: белок, клетчатку, антиоксиданты и фенольные соединения.

Реклама

Одним из главных свойств чиа является высокая концентрация растворимой клетчатки. Когда семена контактируют с водой, они набухают и образуют гелеобразное вещество. Именно это свойство может способствовать выведению холестерина из организма через пищеварительный тракт, пояснила Джонсон.

Кроме того, семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты, в частности альфа-линоленовую кислоту. По словам диетолога, эти вещества связаны с повышением уровня «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности), который выполняет защитную функцию для сердца. В то же время антиоксиданты, присутствующие в чиа, могут предотвращать окисление этого холестерина, что важно для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Ведь именно окисленный холестерин способствует образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

Диетолог Джулия Зумпано добавляет, что альфа-линоленовая кислота также может уменьшать воспалительные процессы в сосудах и организме в целом.

Несмотря на все потенциальные преимущества, эксперты отмечают: самостоятельно семена чиа не способны обеспечить здоровье сердца. Однако как часть сбалансированного питания они могут быть полезным дополнением.

Реклама

Согласно рекомендации Зумпано, ежедневная норма составляет 2-3 столовые ложки. Для лучшего усвоения семена можно предварительно замочить или измельчить в блендере. Благодаря мягкому вкусу их легко добавить в повседневные блюда: в пудинги, смузи, салаты, соусы, а также в домашние энергетические батончики или шарики.

Напомним, эксперты составили топ-5 полезных перекусов для кишечника, которые утоляют голод