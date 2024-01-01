Сердце будет работать до 100 лет, как мотор: пожилым людям надо есть эти две каши

Чем полезны гречневая и пшенная каши для сердца, кишечника, костей и мозга: разъяснение врачей.
Кардиологи определили, что гречневая и пшенная каши крайне полезны для пожилых людей. Также эти продукты нужно есть тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Рассказываем, чем полезны гречневая и пшенная каши для работы сердца и здоровья в целом.
Чем полезна гречка для организма человека
- Гречку называют царицей круп. Она экологически чиста, потому что не поддается генной модификации или обработке химикатами. Врачи рекомендуют есть гречневую кашу не менее трех раз в неделю, потому что ее польза для нашего организма неоценима.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Гречка включает в себя высокую долю железа, что налаживает нормальную работу сердца и сосудов. А рутин – это вещество, содержащееся в крупе, снижает риск патологических заболеваний сердца и укрепляет сосуды. Также гречка помогает очистить сосуды и снизить уровень плохого холестерина в крови. Эту кашу кардиологи советуют есть тем, кто перенес операцию на сердце, пожилым людям и беременным женщинам.
- Снижает уровень сахара в крови. Так как гречневая каша имеет низкий гликемический индекс, она способна содействовать понижению сахара в крови. Поэтому ее необходимо употреблять тем, кто болеет диабетом II типа.
- Помогает похудеть. Каша из гречки крайне питательна и на сто грамм содержит всего 110 ккал. Она способна насытить организм и зарядить энергией на достаточно продолжительный промежуток времени. Также гречка обладает мочегонным свойством, поэтому способствует выведению токсинов из организма.
- Налаживает процессы пищеварения. Каша из гречки полезна для тех, кто испытывает проблемы с кишечником. Крупа содержит клетчатку и крахмал, поэтому способна лечить запоры и метеоризм. А никотиновая кислота помогает ускорять обмен веществ, ускоряя синтез белков, жиров и углеводов. Если регулярно есть гречневую кашу, то это поможет противостоять раку кишечника.
- Улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Благодаря содержанию цинка, витаминов группы В и А, гречка обладает способностью укреплять ногти и волосы, делать локоны эластичными и блестящими. Также гречка содержит кальций, улучшающий крепкость зубов и костей. А рутин обеспечивает защитное действие кожи к УФ-лучам. Марганец, антиоксиданты и флавоноиды замедляют процессы старения кожи, предотвращая преждевременное появление морщин.
- Успокаивает и снимает тревогу. Гречка содержит витамин В12, который успокаивающе действует на нервную систему. Врачи советуют есть ее даже во время тревожных и депрессивных состояний, она способна нормализовать работу нервной системы и улучшить сон.
Какая польза пшена для организма человека
Пшено содержит много полиненасыщенных жирных кислот, поэтому замедляет процессы нарастания жировой ткани, нормализует уровень сахара в крови и улучшает состояние кожи. За счет высокого содержания витаминов В, Е, РР, D, аминокислот и клетчатки пшенная каша способна очищать организм от токсинов и шлаков.
Главные преимущества пшенной каши.
- Настройка надлежащей работы сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию калия и магния. Пшенная каша способна нормализовать сердечный ритм и укрепить сосуды. Пшено снижает уровень холестерина в крови и предотвращает образование бляшек.
- Способна надолго носить организм и зарядить энергией, но обладает низкой калорийностью. Поэтому совсем не вредна для фигуры.
- Укрепляет нервную систему, может лишить депрессии, поэтому часто пшено называют «продуктом спокойствия».
- Пшенная каша очищает организм от токсинов, шлаков и тяжелых металлов. Она будет особенно полезна тем, кто лечится антибиотиками.
- За счет содержания витаминов группы В пшенная каша улучшает память.
- Каша из пшена замедляет процессы старения кожи, избавляет от покраснений и высыпаний.
- Пшено положительно влияет на прочность костей, ногтей и волос.
- Хорошо влияет на восстановление мышц после усталости и физических нагрузок.
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