Сердце ребенка с тяжелым пулевым ранением останавливалось несколько раз: во Львове спасли парня, которого ранил одноклассник

Состояние парня было настолько тяжелым, что не позволяло везти его в операционную. Оперировали прямо в реанимации.

Львовские хирурги спасли жизнь 14-летнего Дмитрия, получившего пулевое ранение в гостях у одноклассника.

Об этом сообщили специалисты Первого медицинского объединения Львова.

"Сердце ребенка с тяжелым пулевым ранением останавливалось несколько раз. Когда едва живого мальчика доставили в Больницу Святого Николая, свои усилия по его спасению объединили хирурги и реаниматологи двух больниц: детской и взрослой", — говорится в сообщении медиков.

Парня спасли львовские врачи Фото Первого медицинского объединения Львова

В тот день, когда был ранен Дмитрий, подростки решили рассмотреть помповое ружье родителей и та ненароком выстрелила. Пуля попала прямо в грудную клетку Дмитрия. Пробила участок от ключицы до правого легкого. Юноша потерял два литра крови.

Состояние парня было настолько тяжелым, что не позволяло везти его в операционную. Поэтому врачи приняли решение оперировать прямо в реанимации.

Когда угроза жизни прошла, парня перевели в отделение хирургии. Чтобы удалить из раны мертвые ткани и мелкие осколки пули, молодого человека еще несколько раз оперировали.

"В общей сложности наши хирурги провели четыре оперативных вмешательства. Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию", — говорят врачи.

Дмитрий мечтает возвратиться к спорту. Прямо в палату родители принесли сыну футбольный мяч и форму.

Напомним, в Национальной детской специализированной больнице " Охматдет " впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом. Донором для ребенка стал молодой человек из Польши.

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