Сердце ребенка с тяжелым пулевым ранением останавливалось несколько раз: во Львове спасли парня, которого ранил одноклассник

Состояние парня было настолько тяжелым, что не позволяло везти его в операционную. Оперировали прямо в реанимации.
Львовские хирурги спасли жизнь 14-летнего Дмитрия, получившего пулевое ранение в гостях у одноклассника.
Об этом сообщили специалисты Первого медицинского объединения Львова.
"Сердце ребенка с тяжелым пулевым ранением останавливалось несколько раз. Когда едва живого мальчика доставили в Больницу Святого Николая, свои усилия по его спасению объединили хирурги и реаниматологи двух больниц: детской и взрослой", — говорится в сообщении медиков.
В тот день, когда был ранен Дмитрий, подростки решили рассмотреть помповое ружье родителей и та ненароком выстрелила. Пуля попала прямо в грудную клетку Дмитрия. Пробила участок от ключицы до правого легкого. Юноша потерял два литра крови.
Состояние парня было настолько тяжелым, что не позволяло везти его в операционную. Поэтому врачи приняли решение оперировать прямо в реанимации.
Когда угроза жизни прошла, парня перевели в отделение хирургии. Чтобы удалить из раны мертвые ткани и мелкие осколки пули, молодого человека еще несколько раз оперировали.
"В общей сложности наши хирурги провели четыре оперативных вмешательства. Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию", — говорят врачи.
Дмитрий мечтает возвратиться к спорту. Прямо в палату родители принесли сыну футбольный мяч и форму.
Напомним, в Национальной детской специализированной больнице " Охматдет " впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом. Донором для ребенка стал молодой человек из Польши.
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