Как распознать сердечный приступ / © Credits

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Сердечный приступ может угрожать даже молодым людям, ведущим активный образ жизни и не имеющим явных проблем со здоровьем. В то же время его симптомы не всегда ограничиваются характерной болью в груди.

Об этом рассказал врач Луай Раззук, сообщает издание LAD Bible.

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По словам специалиста, особое внимание следует уделять нетипичным симптомам, которые люди могут не связывать с нарушениями работы сердца.

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Среди таких признаков:

тупая боль или резкое жжение в верхней части живота;

боль в спине;

необычная слабость;

чувство беспокойства;

одышка при физической нагрузке.

Врач подчеркнул, что новые, стойкие или вызванные физической нагрузкой симптомы в груди требуют немедленной медицинской помощи. При подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь, а не ехать в больницу самостоятельно.

Согласно результатам недавнего исследования, с 2011 по 2022 год смертность от тяжелых первых инфарктов среди людей в возрасте от 18 до 54 лет выросла на 57%.

Что повышает риск сердечного приступа в молодом возрасте

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), вероятность сердечного приступа возрастает из-за курения, повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина, диабета, избыточного веса и наличия случаев сердечных приступов в семье.

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Одним из основных факторов риска Раззук назвал ожирение. Оно может способствовать повышению артериального давления, снижению физической активности и развитию инсулинорезистентности. Это увеличивает вероятность развития диабета второго типа, метаболического синдрома и, в конечном итоге, инфаркта.

По словам врача, забота о здоровье сердца в 20, 30 и 40 лет имеет решающее значение для состояния сердечно-сосудистой системы в будущем. Физическая активность в этот период может способствовать долголетию и уменьшению количества проблем со здоровьем с возрастом.

Какие обследования следует проходить молодым людям

Даже если человек чувствует себя здоровым и ведет активный образ жизни, это не исключает возникновения проблем с сердцем. Именно поэтому важно проверять артериальное давление и сдавать анализы крови.

По словам Раззука, молодые люди часто пренебрегают профилактическими обследованиями сердечно-сосудистой системы, из-за чего факторы риска могут оставаться незамеченными.

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Специалист рекомендует обсудить с семейным врачом необходимость проверки уровня холестерина. Анализ крови на уровень липидов уже в первые годы после достижения 20-летнего возраста может помочь своевременно выявить повышенный уровень холестерина.

Особенно важно такое обследование для людей, в семьях которых были случаи сердечных заболеваний, или для тех, у кого имеется сразу несколько факторов сердечно-сосудистого риска.

Напомним, что специалисты предупреждают: из-за неправильного размера манжеты и нарушения правил подготовки показания домашнего тонометра могут существенно отличаться от реального давления, что может привести к принятию неверных решений при лечении.

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