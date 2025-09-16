- Дата публикации
Сердечный приступ: кардиологи назвали первый симптом, который можно распознать самостоятельно
Если человеку вдруг становится тяжело дышать без какой-либо физической нагрузки, это свидетельствует о серьезном истощении сердечной мышцы.
Кардиологи предупреждают: существует только один главный симптом, который может указывать на скорейшее приближение сердечной катастрофы. Речь идет о внезапной одышке даже в состоянии покоя.
Об этом пишет РадиоТрек.
Как проявляется опасный симптом
Если человеку вдруг становится тяжело дышать без какой-либо физической нагрузки, это свидетельствует о серьезном истощении сердечной мышцы. Такое состояние является признаком приближающейся сердечной недостаточности, которая может иметь критические последствия.
Часто одышку сопровождают и другие тревожные проявления:
отеки конечностей;
постоянная усталость;
головокружение.
Однако именно внезапная нехватка воздуха считается самым опасным «колокольчиком».
Почему важно действовать немедленно
Медики отмечают: при появлении подобных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. Игнорирование одышки резко повышает риск летального исхода.
Как снизить риски сердечных проблем
Кардиологи напоминают, что регулярный контроль за состоянием здоровья значительно уменьшает вероятность критических осложнений. Особенно важно:
проверять артериальное давление;
следить за уровнем холестерина и сахара в крови;
проходить плановые обследования у специалистов.
Внезапная одышка без нагрузок — сигнал SOS от вашего сердца. Своевременная реакция может спасти жизнь.
