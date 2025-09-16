ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Сердечный приступ: кардиологи назвали первый симптом, который можно распознать самостоятельно

Если человеку вдруг становится тяжело дышать без какой-либо физической нагрузки, это свидетельствует о серьезном истощении сердечной мышцы.

Светлана Несчетная
Сердечная боль

Сердечная боль / © Associated Press

Кардиологи предупреждают: существует только один главный симптом, который может указывать на скорейшее приближение сердечной катастрофы. Речь идет о внезапной одышке даже в состоянии покоя.

Об этом пишет РадиоТрек.

Как проявляется опасный симптом

Если человеку вдруг становится тяжело дышать без какой-либо физической нагрузки, это свидетельствует о серьезном истощении сердечной мышцы. Такое состояние является признаком приближающейся сердечной недостаточности, которая может иметь критические последствия.

Часто одышку сопровождают и другие тревожные проявления:

  • отеки конечностей;

  • постоянная усталость;

  • головокружение.

Однако именно внезапная нехватка воздуха считается самым опасным «колокольчиком».

Почему важно действовать немедленно

Медики отмечают: при появлении подобных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. Игнорирование одышки резко повышает риск летального исхода.

Как снизить риски сердечных проблем

Кардиологи напоминают, что регулярный контроль за состоянием здоровья значительно уменьшает вероятность критических осложнений. Особенно важно:

  • проверять артериальное давление;

  • следить за уровнем холестерина и сахара в крови;

  • проходить плановые обследования у специалистов.

Внезапная одышка без нагрузок — сигнал SOS от вашего сердца. Своевременная реакция может спасти жизнь.

Напомним, ранее ученые шокировали результаты исследования: они выяснили, что бактерии во рту могут «убить» ваше сердце.

