Сердечный приступ: когда погода может сыграть злую шутку и на что обратить внимание

Жара заставляет сердце работать на грани возможностей / © unsplash.com

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Когда термометр показывает +32 °C и выше, сердце начинает работать в аварийном режиме — а для людей с сердечно-сосудистыми болезнями такая нагрузка может закончиться инфарктом, аритмией, скачком давления или даже инсультом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Почему жара повышает риск образования тромбов

Организм спасается от перегрева усиленным потоотделением — так он охлаждается. Но у этого защитного механизма есть цена: жидкости становится меньше, кровь становится гуще, и именно это повышает вероятность образования тромбов. Следствием может стать острый коронарный синдром, то есть инфаркт или инсульт.

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Как обезвоживание нарушает работу сердечного ритма

Вместе с потом организм теряет не только воду, но и ключевые электролиты — натрий, калий, магний. Именно эти вещества поддерживают стабильную электрическую активность сердца. Когда их баланс нарушается, возрастает риск появления аритмии, а у тех, кто уже испытывает проблемы с сердечным ритмом, — учащаются сами эпизоды сбоев.

Почему сердце чаще бьется в жару

Потеря жидкости активирует симпатическую нервную систему — ту часть организма, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Сердце начинает сокращаться чаще, а значит, требует больше кислорода и ресурсов для работы. Для людей с хроническими заболеваниями сердца это создает дополнительный риск гипертонического криза, отека легких, инфаркта или инсульта.

Сколько воды пить в жару, чтобы обезопасить сердце

Главное правило — не ждать чувства жажды, а пить регулярно, небольшими глотками в течение дня. Лучше всего подходит обычная чистая вода; сладкие газированные напитки и алкоголь лучше отложить до более прохладных дней.

Какие симптомы сердечного приступа нельзя игнорировать в жару

Тревожные сигналы, на которые следует реагировать немедленно:

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боль или дискомфорт в груди

боль в руках, левом плече, локтях

головокружение, холодный пот, бледная кожа

у женщин чаще встречаются нетипичные симптомы — одышка, тошнота, рвота, боли в спине или челюсти

Как распознать первые признаки инсульта в жаркую погоду

О возможном инсульте свидетельствуют:

внезапная слабость или онемение лица или конечностей, обычно с одной стороны

спутанное сознание, проблемы с речью или пониманием языка

внезапное нарушение зрения или двоение в глазах

потеря равновесия, координации, проблемы с походкой

сильная головная боль

Раньше мы писали о том, что такое тепловой удар. Как уберечь себя — читайте в новости.

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