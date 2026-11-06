Сердце может быть под угрозой: какая ночная привычка связана с риском инсульта и инфаркта

Какая привычка во время сна связана с риском инсульта / © Credits

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Нерегулярный режим сна, в частности привычка поздно засыпать или дольше спать по выходным, может быть связан с повышенным риском инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировавшие более миллиона ночей сна.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на исследование, результаты которого планируется представить на научных сессиях Американской ассоциации сердца в 2026 году в Чикаго. Работа пока не прошла независимое рецензирование.

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Как изменение режима сна влияет на сердце

Учёные проанализировали данные более 10 тысяч взрослых, которые пользовались устройствами для отслеживания сна. В течение примерно шести месяцев специалисты анализировали продолжительность ночного отдыха, время засыпания и пробуждения, а также качество и циклы сна.

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Выяснилось, что колебания времени засыпания и пробуждения были связаны с повышением риска инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности на 20–23%.

Кроме того, изменение продолжительности ночного отдыха на каждые 29 минут ассоциировалось с повышением риска заболевания сердечной мышцы на 29%, а сердечной недостаточности — на 20%.

Исследователи также обнаружили, что большее количество завершенных циклов сна было связано со снижением риска предсердной аритмии на 28%. В то же время чрезмерно длительные циклы ассоциировались с повышением риска инфаркта или инсульта на 55%.

Почему важно ложиться спать в одно и то же время

Ведущий автор исследования, нейробиолог Нгуен Минь Туан Вьет из Гарвардской медицинской школы, пояснил, что люди обычно уделяют наибольшее внимание восьмичасовому сну, хотя не менее важно соблюдать стабильный график отдыха.

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По его словам, нарушения режима часто происходят в выходные, когда люди ложатся спать позже, чем в будни. Подобные изменения характерны и для тех, кто работает посменно.

Учёный подчеркнул, что люди не всегда могут влиять на качество своего сна, однако регулярное время засыпания и пробуждения может стать одним из способов поддержания здоровья сердца и сосудов.

Средний возраст участников исследования составлял 53 года. В начале наблюдения у них не было сердечных или метаболических заболеваний. После шестимесячного мониторинга сна за состоянием их здоровья наблюдали ещё почти четыре года.

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