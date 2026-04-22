Сердце не билось два дня: мужчину чудом вернули к жизни

Операция на сердце / © pixabay.com

Медики больницы Чжэцзянского университета в Китае спасли пациента, у которого сердце фактически не билось более 40 часов.

Об этом уникальном случае сообщает издание Sohu.

40-летний мужчина обратился к врачам из-за затрудненного дыхания и сжатия в груди. В больнице у него произошла остановка сердца, вероятно, вызванная молниеносным миокардитом — тяжелым воспалением сердечной мышцы, часто связанным с вирусной инфекцией.

При этом у пациента наблюдалась стойкая фибрилляция желудочков — опасное нарушение ритма, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Попытки «завести» сердце с помощью дефибриллятора была безуспешными.

Медики подключили пациента к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая временно берет на себя функции сердца и легких, а также применили дополнительные методы для поддержания кровообращения и предотвращения тромбообразования.

После более чем 40 часов интенсивной терапии сердце пациента начало постепенно восстанавливаться, а его ритм нормализовался. Аппарат ЭКМО продолжал поддерживать организм еще около 10 дней. Спустя примерно 20 дней пациент пришел в себя и был выписан без серьезных осложнений.

Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки и требуют сочетания современных медицинских технологий, слаженной работы специалистов и удачи.

Успешные спасения пациентов после длительной остановки сердца с использованием ЭКМО были и раньше, однако такие результаты остаются скорее исключением.

Напомним, остановка сердца не всегда происходит без предупреждения. Исследования показывают, что у пациентов за несколько часов или дней до этого появляются симптомы, которые могут сигнализировать об опасности.