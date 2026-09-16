Сердце скажет "спасибо": 7 полезных перекусов, которые рекомендуют специалисты

7 лучших перекусов для здоровья сердца — советы кардиолога / © Credits

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Обычный перекус в течение дня можно сделать более полезным для сердца, если вместо продуктов с высокой степенью переработки чаще выбирать пищу, содержащую белок, клетчатку и полезные жиры. Кардиолог и диетолог назвали семь простых вариантов, которые соответствуют этим критериям.

Об этом сообщило издание Express.

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Один продукт или отдельный перекус не способен предотвратить сердечные заболевания. Однако важное значение имеют пищевые привычки в целом и то, какие продукты человек регулярно включает в свой рацион.

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Кардиолог-превентист Трейси Паешке советует, в частности, чаще употреблять белок из растительной пищи. Речь идет о бобовых, чечевице, орехах, семенах, киноа, тофу, темпе и сейтане.

В пользу такого подхода свидетельствует исследование, результаты которого были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition. В ходе этого исследования на протяжении трёх десятилетий наблюдали за более чем 200 тыс. человек. У тех, чей рацион содержал большую долю растительного белка по сравнению с животным, был зафиксирован более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

В то же время диетолог Мишель Рутенштейн предостерегает от того, чтобы сосредотачиваться исключительно на количестве белка. По ее словам, более важны его качество и рацион в целом. Достаточное потребление белка помогает поддерживать мышечную массу, контролировать уровень сахара в крови, дольше оставаться сытым и поддерживать здоровый вес.

Что можно съесть на перекус

Специалисты рекомендуют семь вариантов перекусов:

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эдамаме;

хумус с морковью или огурцом;

несоленые грецкие орехи, фисташки или миндаль;

яблоко с ореховой пастой;

греческий йогурт с ягодами или орехами;

жареный нут;

консервированный лосось с цельнозерновыми крекерами.

Напомним, что снизить уровень холестерина, сахара в крови, давление и вес может помочь одно изменение в ежедневном рационе. Анализ 87 клинических испытаний показал, какое количество цельного зерна следует добавить в рацион.

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