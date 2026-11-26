Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире / © Фото из открытых источников

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Сердце вдруг начало сильно биться, неравномерно, потом замирает. Кажется, что сейчас произойдет что-нибудь страшное. Знакомо? Иногда это действительно может быть нарушением ритма сердца. Но довольно часто подобные ощущения возникают из-за резкого выброса адреналина во время тревоги или панической атаки.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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В большинстве случаев единичные перебои не угрожают жизни, отмечают врачи.

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Возможные причины «замирания сердца»

Внешние и бытовые факторы: сильный стресс, тревога, недосып, переутомление, избыток кофеина, алкоголя или никотина, обезвоживание или изменение погоды.

Нарушения ритма и проводимости: экстрасистолия, брадикардия (вялотекущий пульс), блокады проводящей системы или фибрилляция предсердий.

Другие состояния и заболевания: проблемы со щитовидной железой, дефицит калия или магния, гормональные изменения, побочное действие лекарства или рефлюкс (заброс желудочного содержимого), раздражающий блуждающий нерв или имитирующий дискомфорт в груди.

Если перебои возникают регулярно, учащаются или сопровождаются другими симптомами, следует пройти обследование.

Ранее мы писали о том, что после тяжелой потери или разрыва отношений человек может испытывать сжатие в груди, нехватку воздуха и даже настоящую физическую боль.

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