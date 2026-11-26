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Сердце "замирает": всегда ли это аритмия и когда бежать к врачу
Чувство перебоев в работе сердца не всегда означает серьезное заболевание. Иногда причиной могут быть безвредные факторы, однако в некоторых случаях подобные симптомы нуждаются в обследовании.
Сердце вдруг начало сильно биться, неравномерно, потом замирает. Кажется, что сейчас произойдет что-нибудь страшное. Знакомо? Иногда это действительно может быть нарушением ритма сердца. Но довольно часто подобные ощущения возникают из-за резкого выброса адреналина во время тревоги или панической атаки.
Об этом пишет egeszsegkalauz.
В большинстве случаев единичные перебои не угрожают жизни, отмечают врачи.
Возможные причины «замирания сердца»
Внешние и бытовые факторы: сильный стресс, тревога, недосып, переутомление, избыток кофеина, алкоголя или никотина, обезвоживание или изменение погоды.
Нарушения ритма и проводимости: экстрасистолия, брадикардия (вялотекущий пульс), блокады проводящей системы или фибрилляция предсердий.
Другие состояния и заболевания: проблемы со щитовидной железой, дефицит калия или магния, гормональные изменения, побочное действие лекарства или рефлюкс (заброс желудочного содержимого), раздражающий блуждающий нерв или имитирующий дискомфорт в груди.
Если перебои возникают регулярно, учащаются или сопровождаются другими симптомами, следует пройти обследование.
Ранее мы писали о том, что после тяжелой потери или разрыва отношений человек может испытывать сжатие в груди, нехватку воздуха и даже настоящую физическую боль.