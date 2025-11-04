Сетчатка глаз может предусмотреть инсульт: что обнаружили ученые

Глаз / © unsplash.com

Реклама

Сосуды сетчатки могут стать новым индикатором состояния сердца и темпов старения организма.

Об этом сообщило издание nauka.ua.

Исследование показало: изменения в структуре сосудов глаза отражают активность тех же генов, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Реклама

Ученые проанализировали данные около 75 тысяч канадцев, прошедших сканирование сетчатки, сдали кровь и предоставили медицинские записи. Оказалось, что более разветвленная сеть сосудов в сетчатке связана с меньшим риском инсульта, более низким уровнем воспаления и продолжительностью жизни.

При анализе крови исследователи идентифицировали восемь белков, которые оказывают непосредственное влияние на эту связь. Два из них напрямую связаны с хроническим воспалением — ключевым фактором старения сосудов и развития атеросклероза. По мнению ученых, в будущем эти белки могут стать мишенями для новых препаратов, которые будут помогать предотвращать сердечные заболевания, особенно у пожилых людей.

Напомним, популярная добавка от бессонницы может быть смертельно опасна. Ученые призывают внимательнее относиться к гормону сна.