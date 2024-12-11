В Сети распространяют информацию о редком вирусе герпеса на Львовщине: врач объяснила ситуацию (фото)

Больной с клинической формой опоясывающего лишая может быть источником инфицирования для ребенка или тех, кто еще не болел ветрянкой.
На Львовщине сообщают о случаях герпеса Зостер (опоясывающий герпес, опоясывающий лишай). Это недуг не новый и не редкий.
Об этом сказала руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.
"Сетью ходят слухи о редком вирусе на Львовщине – герпес Зостер. Я вас разочарую. Вирус давно известен. Вызывает ветряную оспу у детей, потом "спит" в организме. А если у человека есть нарушения работы иммунной системы по разным причинам, может возникнуть опоясывающий лишай (герпес Зостер). И, конечно, могут быть разнообразные осложнения", – написала медик.
Что известно о герпесе Зостер: симптомы и осложнения
Симптомы герпеса Зостер провоцирует вирус варицелла-зостер, что приводит к развитию заболевания ветряной оспой.
"И конечно, могут быть разнообразные осложнения. Кстати! Существует вакцина от ветряной оспы! Но за средства людей", — написала Иванченко-Тимко.
Известно, если человек в детстве переболел ветряной оспой, он на 99% защищен в течение жизни. Однако она может заболеть другой болезнью, вызывающей такой вирус – опоясывающий лишай.
Симптомы опоясывающего герпеса на начальной стадии практически ничем не отличаются от обычной вирусной инфекции (ОРВИ). Пациенты думают, что они простудились и чувствуют:
- мышечные и суставные боли;
- повышение температуры тела, озноб;
- головные боли, слабость.
При развитии опоясывающего герпеса симптомы проявляются следующим образом:
- у больного появляются кожные высыпания – мелкие пузырьки с серозным содержимым;
- проявляется болевой синдром в местах поражения;
- высыпания, как правило, локализуются на одной стороне тела и ограничены зоной иннервации нервов; бывает и так, что сыпь проявляется на лице (области ветвей тройничного нерва) или в местах прохождения больших нервов на верхних или нижних конечностях;
- через 2-4 недели пузырьки лопаются и подсыхают и покрываются корочками.
Медики напоминают о важности вакцинации от подобных инфекционных болезней. Прививка против ветряной оспы в Украине только рекомендована, поэтому ее можно сделать за свой счет, приобретя препарат в аптеке.
Напомним о 7 мифах вокруг ветрянки, а также методах ее лечения.
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