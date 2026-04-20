Сезон клещей в Украине: как защититься и что делать при укусе

Сезон клещей в Украине. / © Фото из открытых источников

Весеннее потепление традиционно сопровождается пробуждением опасных клещей. Активность этих существ будет продолжаться до поздней осени, однако май-июнь и сентябрь-октябрь являются наиболее рискованными периодами.

Об этом напоминает Минздрав Украины.

Вопреки мифам, клещи не пикируют с деревьев. Они ждут своей жертвы в высокой траве или на газонах, поэтому встретить их можно даже в городском сквере.

Чем опасен клещ

Клещи являются переносчиками более 150 болезней. В Украине чаще фиксируют боррелиоз ( болезнь Лайма ), значительно реже — клещевой энцефалит. Главное правило: чем дольше паразит находится на теле, тем выше вероятность инфицирования.

5 шагов к безопасной прогулке

Прежде всего, выбирайте светлую однотонную одежду (на ней лучше видно насекомых) с длинными рукавами. Брюки обязательно заправляйте в носки. Это не очень стильно, но неопасно.

Во время прогулок держитесь центра протоптанных троп, избегая высокой травы и кустарников.

Используйте репелленты. Проверьте, чтобы в составе были эффективные компоненты: DEET (ДЕТА), пикаридин, IR3535 или перметрин.

Клещ не кусает сразу, он может часами искать уютное место с тонкой кожей.

Дома проведите тщательный осмотр по схеме «снизу-вверх» – от ступней до кожи головы. Одежду лучше сразу постирать, а самой принять душ.

Алгоритм действий: если клещ уже укусил

Специалисты напоминают о категорическом запрете мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или припекать его! Это только заставит паразита быстрее впрыскивать токсины в кровь.

Лучше всего обратиться в травмпункт. Если вы вдали от цивилизации – воспользуйтесь специальным выкручителем из аптеки или пинцетом. Тащите вверх равномерно, без резких движений.

Обработайте утро антисептиком, а руки тщательно вымойте.

А вот нести клеща в лабораторию не нужно – это устаревшая практика, не дающая клинически значимой информации для лечения человека.

Медицинская помощь при укусе клеща

Если клещ пробыл на теле более 36 часов, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу профилактического приема антибиотиков против болезни Лайма.

В 2025 году в Украине официально зафиксировали более 13,4 тыс. обращений из-за укусов клещей. Будьте бдительны и следите за самочувствием (температурой и появлением эритемы) в течение трех недель после контакта с паразитом.