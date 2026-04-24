- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 3 мин
Сезон клещей: защита и иммунитет вашего любимца весной Новости компаний
Опасность уже подстерегает: в этом году клещи активизировались раньше из-за довольно мягкого завершения зимы и тёплый март, который был даже без снега! Температура редко опускалась ниже +5°C, что ускорило их цикл развития.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине с 2022 года участились случаи боррелиоза как среди людей, так и среди животных. Играть с собакой или котом без защиты может быть рискованно, ведь для инфицирования достаточно одного укуса.
Как можно защитить своего любимца в пик клещей – читайте дальше.
Пошаговый алгоритм, чтобы уберечь животное от клещей
Начните с профилактики перед выходом из дома: нанесите капли на холку от клещей (между лопатками) или наденьте специальный ошейник от клещей. По данным исследований, эти средства защиты могут обеспечивать более 90–95% эффективности против клещей, при правильном использовании.
После прогулки тщательно осмотрите любимца: расчешите шерсть расческой, проверьте уши, глаза, подмышки, живот и между пальцами лап – здесь кожа тончайшая, поэтому клещи «любят» эти зоны.
Если паразит все же присосался:
обработайте пинцет или специальный крючок антисептиком;
захватите им клеща максимально близко к коже;
вытяните медленно и ровно, без резких движений;
Обработайте место укуса антисептиком.
Если часть клеща осталась в коже – лучше обратиться к ветеринару.
Следите за состоянием любимца в течение 3 недель: апатия, хромание, температура могут сигнализировать о заражении.
Без сильного иммунитета животному гораздо сложнее справиться с возможными инфекциями. Именно поэтому нельзя пренебрегать и внутренней поддержкой организма любимца.
Весенний авитаминоз – скрытая слабость организма
После зимы собаки и кошки часто страдают дефицитом витаминов D, E и группы B. Нехватка солнца и несовершенный рацион снижают иммунитет любимца на 20–35% (Journal of Veterinary Internal Medicine, 2022). В этот период укусы клещей могут стать критическими, ведь ослабленный организм медленнее нейтрализует борелии или анаплазмы, что приводит к хроническим воспалениям.
Советы ветеринара: каким должен быть рацион весной?
Сбалансированное и питательное питание – основа здоровья и долголетия любимца, особенно в сезон активности клещей. Изменения температур и рост активности весной требуют больше ресурсов. Важно контролировать вес любимца и следить за питьевым режимом.
В рационе должны быть:
полноценный белок как основа питания;
полезные жиры Омега-3 и Омега-6 для здоровой кожи и шерсти;
витамины группы B, A, E для общего тонуса;
пребиотики и пробиотики для поддержки микробиому
Исследования показывают, что до 70% иммунных реакций формируются в кишечнике. Сбалансированный микробиом помогает противостоять инфекциям, поэтому важно заботиться о «чистом» рационе заранее — еще до пика активности клещей.
Внешние средства + качественное питание = максимальная защита
Защита от клещей не ограничивается только аптечными средствами — она глубже и начинает формироваться с миски вашей собаки или кота. Такой тандем позволяет сделать каждую прогулку более безопасной, а весну – игривой без ограничений.