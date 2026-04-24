Сезон клещей: защита и иммунитет вашего любимца весной

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине с 2022 года участились случаи боррелиоза как среди людей, так и среди животных. Играть с собакой или котом без защиты может быть рискованно, ведь для инфицирования достаточно одного укуса.

Как можно защитить своего любимца в пик клещей – читайте дальше.

Пошаговый алгоритм, чтобы уберечь животное от клещей

Начните с профилактики перед выходом из дома: нанесите капли на холку от клещей (между лопатками) или наденьте специальный ошейник от клещей. По данным исследований, эти средства защиты могут обеспечивать более 90–95% эффективности против клещей, при правильном использовании.

После прогулки тщательно осмотрите любимца: расчешите шерсть расческой, проверьте уши, глаза, подмышки, живот и между пальцами лап – здесь кожа тончайшая, поэтому клещи «любят» эти зоны.

Если паразит все же присосался:

обработайте пинцет или специальный крючок антисептиком;

захватите им клеща максимально близко к коже;

вытяните медленно и ровно, без резких движений;

Обработайте место укуса антисептиком.

Если часть клеща осталась в коже – лучше обратиться к ветеринару.

Следите за состоянием любимца в течение 3 недель: апатия, хромание, температура могут сигнализировать о заражении.

Без сильного иммунитета животному гораздо сложнее справиться с возможными инфекциями. Именно поэтому нельзя пренебрегать и внутренней поддержкой организма любимца.

Весенний авитаминоз – скрытая слабость организма

После зимы собаки и кошки часто страдают дефицитом витаминов D, E и группы B. Нехватка солнца и несовершенный рацион снижают иммунитет любимца на 20–35% (Journal of Veterinary Internal Medicine, 2022). В этот период укусы клещей могут стать критическими, ведь ослабленный организм медленнее нейтрализует борелии или анаплазмы, что приводит к хроническим воспалениям.

Советы ветеринара: каким должен быть рацион весной?

Сбалансированное и питательное питание – основа здоровья и долголетия любимца, особенно в сезон активности клещей. Изменения температур и рост активности весной требуют больше ресурсов. Важно контролировать вес любимца и следить за питьевым режимом.

В рационе должны быть:

полноценный белок как основа питания;

полезные жиры Омега-3 и Омега-6 для здоровой кожи и шерсти;

витамины группы B, A, E для общего тонуса;

пребиотики и пробиотики для поддержки микробиому

Исследования показывают, что до 70% иммунных реакций формируются в кишечнике. Сбалансированный микробиом помогает противостоять инфекциям, поэтому важно заботиться о «чистом» рационе заранее — еще до пика активности клещей.

Натуральные продукты PRACTIK для тонуса любимца

Украинский производитель PRACTIK предлагает сбалансированные корма для собак и кошек из свежего мяса в гранулах: индейка, лосось, говядина, утка и ягненок. Каждый из видов корма не содержит искусственных добавок, обогащен пробиотиками, розмарином как природным консервантом, а в некоторых позициях и спирулиной и куркумой.

Лакомство в ассортименте PRACTIK - полезные и функциональные, с натуральным составом, подходящим любимцам с чувствительным пищеварением. А суперфуды позволяют обогатить рацион без превышения калорийности, сделать вкус и аромат пищи более привлекательными и позаботиться о здоровье любимца.

Внешние средства + качественное питание = максимальная защита

Защита от клещей не ограничивается только аптечными средствами — она глубже и начинает формироваться с миски вашей собаки или кота. Украинский производитель PRACTIK работает на здоровое питание и натуральный состав, что обеспечивает более стойкий иммунитет любимцев круглогодично. Такой тандем позволяет сделать каждую прогулку более безопасной, а весну – игривой без ограничений.