ТСН в социальных сетях

Здоровье
Сезон в разгаре: кому категорически нельзя есть клубнику

Клубника является источником многих витаминов, минералов и растительных соединений, полезных для здоровья. Однако не всем можно употреблять эту ягоду.

Клубника

Клубника / © Associated Press

Клубника, безусловно, содержит много нужных нам витаминов, минералов, в частности — витамин С, фолиевую кислоту и йод, но некоторым людям следует от лакомства все же отказаться.

Кому нельзя есть клубнику

  • Клубника, несертифицированная как органическая, может содержать остатки пестицидов. Диетологи предлагают людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск влияния пестицидов. Однако пищевая польза от употребления в пищу продуктов, выращенных традиционным способом, намного превышает риск воздействия пестицидов.

  • Бета-адреноблокаторы — лекарства, которые врачи чаще всего назначают при сердечных заболеваниях, могут повышать уровень калия в крови. Именно поэтому людям, которые принимают лекарства этого типа, лучше потреблять продукты с высоким содержанием калия, например клубника, в умеренных количествах.

  • Потребление слишком большого количества калия может быть вредно для людей, у которых не полностью функционируют почки.

  • Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или высокому уровню калия и вызвать рвоту, осложненное дыхание и учащенное сердцебиение.

  • Врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи во избежание проблем с пищеварительной системой.

Можно ли есть клубнику маленьким детям, беременным и кормящим мамам

Беременные могут употреблять клубнику. Для них она полезна и безопасна.

Также ее могут есть женщины, кормящие грудью. Ведь научно доказано, что во время грудного вскармливания не нужно соблюдать специфические диеты. Главное, чтобы питание женщины было сбалансированным.

Детям клубнику можно давать с шестимесячного возраста.

Дата публикации
Количество просмотров
48
