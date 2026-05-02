Сезон в разгаре: кому категорически нельзя есть клубнику

Клубника, безусловно, содержит много нужных нам витаминов, минералов, в частности — витамин С, фолиевую кислоту и йод, но некоторым людям следует от лакомства все же отказаться.

Кому нельзя есть клубнику

Клубника, несертифицированная как органическая, может содержать остатки пестицидов. Диетологи предлагают людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск влияния пестицидов. Однако пищевая польза от употребления в пищу продуктов, выращенных традиционным способом, намного превышает риск воздействия пестицидов.

Бета-адреноблокаторы — лекарства, которые врачи чаще всего назначают при сердечных заболеваниях, могут повышать уровень калия в крови. Именно поэтому людям, которые принимают лекарства этого типа, лучше потреблять продукты с высоким содержанием калия, например клубника, в умеренных количествах.

Потребление слишком большого количества калия может быть вредно для людей, у которых не полностью функционируют почки.

Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или высокому уровню калия и вызвать рвоту, осложненное дыхание и учащенное сердцебиение.

Врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи во избежание проблем с пищеварительной системой.

Можно ли есть клубнику маленьким детям, беременным и кормящим мамам

Беременные могут употреблять клубнику. Для них она полезна и безопасна.

Также ее могут есть женщины, кормящие грудью. Ведь научно доказано, что во время грудного вскармливания не нужно соблюдать специфические диеты. Главное, чтобы питание женщины было сбалансированным.

Детям клубнику можно давать с шестимесячного возраста.

