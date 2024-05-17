Шашлык из этого мяса считается самым вкусным и полезным для здоровья

Знали ли вы, что шашлык из некоторых видов мяса очень полезен для здоровья?

С наступлением тепла большинство украинцев проводят время на природе. Ведь именно весной-летом можно хорошо отдохнуть и пожарить мясо. Существует много разнообразных мифов о вреде шашлыка, но это не совсем так, как отмечает диетолог Стефани Шифф. Жареное мясо на открытом огне может быть очень полезным и питательным. Рассказываем, какое мясо для шашлыка считается самым полезным, ссылаясь на сообщение издания Northwell Health.

Какое мясо самое полезное для шашлыка

Врач назвала самые полезные виды мяса для вкусного шашлыка, кторые имеют наибольшую питательную ценность. Это индейка и курица, такое мясо обязательно должно быть в топе списка продуктов для отдыха на природе.

Следует знать, что мясо индейки более диетическое и постное, чем курятина. Чтобы приготовить из индейки вкусный шашлык, диетология рекомендует снять шкурку с мяса птицы. А курятину, наоборот, лучше жарить со шкуркой, тогда мясо будет более сочным и питательным, хотя калорий с кожурой будет значительно больше.

Полезен ли шашлык из свинины

Как ни странно, но свиное мясо занимает второе место по пользе, потому что это очень ценный источник белка, железа, цинка, витаминов группы В и аминокислот. Впрочем, врач предупреждает, что могут быть некоторые риски, о которых необходимо знать тем, кто любит жарить на природе именно свинину.

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, красное мясо имеет гораздо больше животных жиров, чем курица и индейка. Поэтому чрезмерное употребление продукта может спровоцировать повышение холестерина в крови и увеличить риски болезней сердца и сосудов. Как обработанное, так и необработанное мясо может стать причиной ишемической болезни.

Однако врачи и ученые не советуют полностью исключать красное мясо из рациона. Надо просто ограничить потребление до двух раз в неделю. Шифф советует для шашлыка выбирать вырезку и корейку из свинины, потому что эти части более диетические.

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