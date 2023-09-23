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Шесть категорий людей, которым не стоит есть грецкие орехи, несмотря на их полезные свойства

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Шесть категорий людей, которым не стоит есть грецкие орехи, несмотря на их полезные свойства

Кому нельзя есть грецкие орехи / Фото: Pexels

Грецкие орехи – ценный и полезный продукт, но их можно есть далеко не всем.

Особенность грецких орехов в значительном химическом составе, с которым не сравнится никакой другой вид. Грецкие орехи полезно употреблять, но бывают и исключения.

Какие болезни лечит грецкий орех: почему его польза есть

Благодаря своему витаминно-минеральному составу грецкий орех положительно влияет на работу всего организма. В первую очередь, согласно многим исследованиям, они помогают работе мозга, улучшают память и качество усваиваемой информации. Недаром ядра грецких орехов похожи на мозг человека. Этому способствуют витамины группы В, йод, железо, жирные кислоты Омега-3.

Грецкие орехи содержат много железа, за что их часто называют антианемическими помощниками. Также они содержат растительный белок, являющийся строительным материалом клеток.

Витамины группы В, кислоты Омега-3, цинк и йод оказывают положительное влияние на рост волос, его внешний вид, а также помогают укрепить ногтевую пластину, улучшить состояние кожи.

Грецкие орехи называют природным лекарством против головной боли и спазма. А с помощью витамина Е они также уменьшают размеры и количество пигментных пятен, замедляют процессы старения кожи.

Состояние крови помогают улучшить калий и магний, также содержащиеся в грецких орехах. В составе есть гормон "мелатонин", который отвечает за более быстрое и легкое засыпание.

Кому нельзя есть грецкие орехи

Лечащие грецкие орехи / © Pexels
Лечащие грецкие орехи / Фото: Pexels

Несмотря на все полезные свойства, есть категории людей, которым не рекомендуется есть грецкие орехи. В частности, от них лучше отказаться, если у вас есть следующие проблемы:

  • хронические заболевания кишечника и проблемы, связанные с ним — следует ограничить или вовсе исключить грецкие орехи из рациона, ведь большое количество белков и жиров — это труднопереваривающиеся вещества, что может ухудшить перистальтику;
  • заболевание поджелудочной железы – особенно панкреатит, а все из-за высокого содержания жирных кислот;
  • проблемы свертывания крови — если у вас диагностирован высокий показатель свертывания крови, нужно быть осторожными с грецкими орехами, потому что они способствуют еще большему ее сгущению, что чревато образованием тромбов и тяжелыми последствиями для сердечно-сосудистой системы;
  • частые головные боли — хронические головные боли (особенно мигрени) являются противопоказанием для употребления грецких орехов, и все из-за вещества тирамина в их составе, способного провоцировать новые приступы;
  • аллергии – детям до 7 лет вообще рекомендовано давать лишь небольшое количество орехов, ведь они могут вызвать аллергические реакции;
  • ожирение – это очень калорийный продукт, а потому не стоит на него налегать, если у вас есть лишний вес.

Сколько грецких орехов в день можно есть: норма

Прежде всего, специалисты не рекомендуют сочетать грецкие орехи с другими продуктами, особенно углеводными. Лучше использовать ядра как вариант для перекуса.

Здоровым людям можно съедать, примерно, 4-6 штук грецких орехов в день, для пожилых людей и детей до 7 лет это количество уменьшено и составляет 3-4 ядра. Диабетикам рекомендовано есть не больше 2-3 орехов.

Оптимальным временем считается вечер, ведь они содержат мелатонин, помогающий уснуть.

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Дата публикации
Просмотры
271
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