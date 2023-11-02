Шесть лет не могла есть и худела на глазах: во Львове успешно прооперировали женщину, которая мгновенно теряла вес

Львовские хирурги прооперировали пациентку с мышечной аномалией между пищеводом и желудком, которая шесть лет не могла нормально питаться. Каждый глоток вызывал тошноту, поэтому она худела на глазах.

Об этом случае рассказали врачи Первого медицинского объединения Львова.

31-летней Любови Прокопенко из Черкасс шесть лет пыталась установить диагноз. Каждый прием пищи провоцировал у нее рвоту. Самым тяжелым для нее стал 2023 год, в течение которого женщина казнила потеряла 10 килограммов.

Сверхсложную операцию провели во Львове. Пациентка 6 лет не могла есть и худела на глазах Фото Первого медицинского объединения Львова

Она годами искала специалистов, которые помогли бы ей поправиться.

"Никакие обследования не давали результата: врачи не могли поставить диагноз. Более того, женщину направляли к психиатрам. Мол, она себе что-то надумала", — рассказывают специалисты Львова.

Сверхсложную операцию провели во Львове. Пациентка 6 лет не могла есть и худела на глазах Фото Первого медицинского объединения Львова.

Что вызывало тошноту и мгновенную потерю веса

Три года назад медики установили, что пациентка страдает ахалазией пищевода – расстройство моторики органа, для которого характерна потеря перистальтики и неспособность нижнего пищеводного сфинктера полностью расслабляться в ответ на глотание.

Оперировать женщину тогда не решились.

"Простыми словами, пищеводный сфинктер замыкался и не разжимался. У пациентки пищевод расширился до 6 сантиметров, а место сужения – сфинктер – был 4 миллиметра. Это – критически узкое отверстие, через которое пища не может попасть в желудок. Если бы женщину не прооперировали и не восстановили возможность питаться, в дальнейшем она могла бы умереть", – объясняют медики.

Сверхсложную операцию провели во Львове. Пациентка 6 лет не могла есть и худела на глазах Фото Первого медицинского объединения Львова.

В Центре хирургии Больницы Святого Пантелеймона Любовь Прокопенко оперировали миниинвазивно. Операция длилась всего час.

"Технически операция сложная и ювелирная. Во время вмешательства хирурги рассекли мышцы, которые зажали отверстие между пищеводом и желудком, и сформировали манжету, чтобы содержимое пищевода могло свободно проходить к желудку и не возвращалось назад", — отмечают врачи.

После вмешательства пациентка провела в больнице всего три дня. Она хорошо чувствовала себя и ее выписали.

"Она не только начала есть, у нее появился аппетит", – рассказал хирург Андрей Стасишин.

Напомним, в Институте Амосова в Киеве была проведена уникальная операция по спасению воина. Вмешательство оказалось сложным, потому что обломок застрял в важнейшей структуре сердца.

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