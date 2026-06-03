Шесть обычных продуктов, которые спасут ваш кишечник: врач раскрыл простой секрет долголетия

Шесть обычных продуктов из супермаркета могут спасти ваш кишечник.

Реклама

Ведущий австралийский эксперт по здоровью кишечника и микробиома Пол Фрумс раскрыл список из шести недооцененных повседневных ингредиентов, способных существенно улучшить общее состояние организма в долгосрочной перспективе. По словам специалиста, большинство людей даже не подозревают о необходимости этих продуктов и потребляют их в критически недостаточном количестве.

Об этом пишет Daily Mail.

Магия полифенолов и их влияние на организм

Гастроэнтеролог и соучредитель профильной клиники Пол Фрумс, регулярно делящийся научно обоснованными советами, на этот раз обратил внимание на полифенолы. Это природные растительные соединения, которые играют чрезвычайно важную роль в поддержке микробиома кишечника, хотя многие о них никогда не слышали. Врач объяснил, что вместо полного расщепления в организме эти вещества попадают непосредственно в толстую кишку, где их активируют полезные бактерии, превращая в мощные противовоспалительные элементы.

Реклама

«Ваш микробиом кишечника — это главное место, где они активируются», — подчеркнул Пол Фрумс.

Специалист отметил, что эти соединения напрямую связаны с рядом весомых преимуществ для здоровья, среди которых снижение риска сердечных заболеваний, уменьшение метаболической дисфункции и замедление возрастного снижения когнитивных функций. Несмотря на то, что такие вещества содержатся во многих растениях, эксперт выделил пятерку лучших источников, значительно превосходящих все остальные варианты на полках магазинов.

Лучшие продукты для ежедневного меню

Возглавляет этот рейтинг голубика, которая насыщена антиоксидантными растительными соединениями и давно считается основой здорового питания. В список обязательных покупок врач также добавил темный шоколад с высоким содержанием какао и зеленый чай, который славится своим богатством полифенолы и статусом одного из самых полезных напитков в мире.

Кроме того, гастроэнтеролог настоятельно рекомендует использовать оливковое масло первого отжима, которое является основным компонентом средиземноморской диеты и эффективно поддерживает здоровье сердца. Завершают список самых полезных суперфудов красный лук и гранат, ведь они содержат значительные объемы веществ, питающих жизненно необходимые кишечные бактерии.

Реклама

По словам врача, обычно люди регулярно потребляют максимум один продукт из этого перечня, однако он призывает добавить в рацион все пять, чтобы не лишать свой организм главного источника входных полезных элементов. Фрумс также подчеркнул, что забота о кишечнике является очень индивидуальным делом, поэтому важно сосредоточиться именно на обогащении меню полезными компонентами, а не только на слепом исключении продуктов, которые могут вызвать дискомфорт.

Напомним, эксперты назвали наиболее недооцененный молочный продукт, который нужно есть как можно чаще. Он совмещает высокую питательную ценность, легкую усвояемость и приятный вкус. А благодаря большому количеству белка, кальция, фосфора и витаминов может стать отличным дополнением к ежедневному рациону и принести большую пользу для здоровья.

Новости партнеров