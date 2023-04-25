Шесть причин, почему вы не получаете желаемых результатов от диеты и тренировок

Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала шесть причин, из-за которых диета может не работать, несмотря на правильное питание и регулярные занятия спортом.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Она поделилась, что стойкая потеря веса может быть сложной задачей для многих и требует правильного сочетания диеты, физических упражнений и мышления.

Специалист сказала, что есть шесть вещей, которые могут привести к тому, что лишние кило не сдвинутся с места, включая слишком ограничительную и неустойчивую диету и даже недостаточное количество пищи ежедневно.

Другими факторами, которые могут помешать похудению, по словам Сьюзи, были слишком сильный стресс и плохой сон.

Одна из причин – слишком сильный стресс / Фото: Credits

Гуру здоровья из Сиднея добавила, что людям, которые не видят результатов, следует подумать об изменении режима тренировок и проверке гормонов.

"Вполне возможно хорошо питаться и заниматься спортом, но не получать желаемые результаты. Потеря веса, особенно устойчивая потеря веса, может быть сложной задачей, требующей правильного сочетания диеты, физических упражнений и мышления", — сказала Баррелл.

Она добавила, что тем, кто испытывает трудности, следует обратиться за советом к квалифицированным специалистам, специализирующимся на контроле веса и гормонах.

В то время как многие сокращают количество калорий, чтобы похудеть, люди должны помнить о питательных веществах, которые они потребляют во время диеты.

Следует помнить о питательных веществах, которые вы потребляете во время диеты / Фото: pixabay.com

Диетолог и писательница Эрин Палински-Уейд рассказала The Reader's Digest, что некоторые калории усваиваются быстрее других, и потому вы скорее чувствуете голод.

"В зависимости от того, что вы потребляете, калории из питательных веществ, таких как белок и ненасыщенные жиры, обеспечивают ощущение сытости в течение длительного времени, в то время как калории из простых сахаров быстро усваиваются", — сказала она.

Простое сокращение калорий без придания вашему телу витаминов, белков и клетчатки, в которых оно нуждается, может быть контрпродуктивным при попытке сбросить килограммы.

Эрин также процитировала японское исследование, показавшее, что ограничение потребления калорий может привести к замедлению скорости метаболизма, замедлению метаболизма для сохранения энергии и предотвращению потери веса.

"Сосредоточьтесь на улучшении качества питания вашего рациона, а не на потреблении калорий, чтобы улучшить массу тела и здоровья", — сказала она.

Недостаток сна может отрицательно повлиять на потерю веса, поскольку было доказано, что плохой сон связан с ожирением.

Плохой сон также связан с ожирением / Фото: pixabay.com

По данным WebMD, тот, кто спит менее шести-семи часов, с большей вероятностью будет пить кофе несколько раз в день, будет пропускать тренировки и выбирать еду на вынос, когда он слишком устал, чтобы готовить домашнюю еду.

Исследователи обнаружили, что когда сидящие на диете люди спали меньше часов ночью, они становились "метаболически вялыми", несмотря на то, что их калории оставались такими же.

Как недостаток сна, так и стресс могут привести к выработке кортизола, гормона стресса, что способствует накоплению жира в организме.

Стресс также может вызвать эмоциональное переедание и отказ от обычного режима питания и физических упражнений. Тип упражнений, которые вы делаете, может влиять на то, сколько веса вы теряете или не теряете.

Healthline рекомендует людям, стремящимся похудеть, добавить кардиотренировки, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание к своим еженедельным упражнениям, поскольку они очень эффективно сжигают калории.

Людям, стремящимся похудеть, необходимо добавить кардиотренирование. / Фото: pixabay.com

Тем не менее, силовые тренировки могут быть более полезными для похудения, поскольку они повышают мышечный тонус и метаболизм, помогая людям сжигать калории в течение всего дня.

Согласно Better Health, гормоны могут сильно влиять на аппетит, обмен веществ и распределение жира в организме человека.

Сьюзи рекомендует пройти профессиональную проверку гормонов, таких как лептин и инсулин, половые гормоны и гормон роста, чтобы убедиться, что они правильно регулируют процессы в организме.

Напомним, эксперты объяснили связь между употреблением соли и рефлюксом. ГЭРБ – болезнь пищеварительной системы человека, при которой содержимое желудка вместе с кислотами "забрасывается" обратно в пищевод и повреждает его нижние отделы.

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