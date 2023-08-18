Шесть причин завести в доме кота, чтобы забыть о стрессе и болезнях: медики рекомендуют

Ученые доказали, что люди, которые держат в доме кота, живут на 10 лет дольше. Ведь современная жизнь подразумевает множество стрессовых ситуаций для всех нас. Мы стараемся избавиться от этого любым доступным способом: покупаем успокаивающее, ходим к психологам. Но не стоит прибегать к сильнодействующим лекарствам или сеансам у психотерапевта. Медики советуют завести домашнего питомца – кота. Иногда эти пушистики могут сэкономить кучу денег, обычно расходуемых на антидепрессанты или врачей. А еще они оказывают положительное влияние на общее состояние нашего здоровья и даже повышают иммунитет.

Снимают стресс и тревогу

Специалисты уже давно доказали: когда кот мурлычет, человек успокаивается и расслабляется. Исчезают стресс, раздражительность и тревожные состояния. Приятные медленные поглаживания котика успокаивают пульс и стабилизируют АД. Кошки даже могут избавлять людей от тяжелых эмоциональных состояний. Поэтому специалисты рекомендуют держать не менее часа животное на руках тем, кто имеет частые головные боли, подвержен неврозам, депрессиям и хронической усталости.

Исцеляют своим мурлыканием

Мурлыкание кота – это звуковые сигналы на частоте колебаний от 20 до 50 Гц. Поэтому оно оказывает положительное влияние на нервную систему человека, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы выздоровления от различных заболеваний. Медицинские специалисты сделали важное открытие: под действием звуковых колебаний кошачьего мурлыкания укрепляется костная ткань, увеличивается ее плотность, в разы ускоряется срастание костей при переломах. Особенно полезно иметь в доме кота пожилым людям для лечения остеопороза. Также коты известны как прекрасные массажисты, снимающие напряжение мышц спины и шеи.

Дают безусловную любовь

Кошки умеют проявлять привязанность и могут формировать глубокие эмоциональные связи с человеком. Хотя они достаточно самостоятельны и прекрасно чувствуют себя наедине. Безусловная любовь домашнего питомца будет формировать чувство безопасности у своего владельца. Это типа приема у психолога, который создает такую атмосферу, чтобы человек чувствовал себя в безопасности и мог полностью довериться и раскрыться врачу.

Самые благодарные и понимающие слушатели

Ученые доказали, что котики умеют очень внимательно слушать своих хозяев. Да, они не могут отвечать человеку словами, но по их взгляду становится понятно, что кот вас понимает и поддерживает мурлыканием. А еще домашний любимец никогда не станет вас перебивать, осуждать, давать ненужные советы или анализировать ваши слова и поступки. Поэтому от такого домашнего терапевта только одни плюсы.

Интуитивно чувствуют, когда требуется поддержка

Кошки очень умны и четко сканируют чувства и эмоции своего хозяина. Поэтому они часто намеренно смешат людей разнообразными проделками или ложатся на колени, чтобы утешить и успокоить. К тому же, киски помогают своим хозяевам лучше испытывать эмоции и переживания других людей. Это определили британские ученые, проводившие исследования поведения этих животных.

Идеальное лекарство от одиночества

Кот принесет бесценную пользу одиноким людям, среди которых много творческих личностей. Ведь исторически известно, какую большую роль играли домашние питомцы в жизни известных писателей, общественных деятелей, политиков и ученых. Например, кардинал Ришелье оставил своим котам, а их было 14, очень большое наследство. Писатель Эрнест Хемингуэй обедал со своими котами за одним столом. А Виктор Гюго очень любил своего кота Гавроша.

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