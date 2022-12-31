Шесть секретов долголетия от людей, проживших 100 лет: и некоторые по-настоящему шутливы

Мечтаете узнать, как дожить до 100 лет? ТСН.ua подобрал советы и секреты людей, которые смогли это сделать. И некоторые из них шутливы и достаточно уникальны.

Если вы хотите жить очень долго, то некоторые вещи могут увеличить ваши шансы. К примеру, ученые утверждают, что нужно соблюдать правила здорового питания, забыть о курении, регулярно заниматься спортом и уменьшить количество потребления алкоголя. Но если пообщаться с людьми, которые действительно дожили до 100 лет, можно с удивлением заметить, что у них есть собственные правила. И некоторые из них довольно интересны и даже шутливы. Шесть долгожителей поделились своими секретами с изданием Best Life.

Живите моментом

Норман Лир долгое время работал продюсером телевизионного шоу и сценаристом некоторых из них. 27 июля 2022 года ему исполнилось 100 лет. В своем интервью для USA Today он рассказал, что до сих пор находит смысл в каждом новом дне. В то время как другие люди бегают утром, чтобы улучшить состояние своего здоровья, он этим не занимается. Лир просто просыпается, находит то, что ему по душе и делает это. Такой подарок он дарит себе каждый день.

А в социальной сети он поделился с читателями советом своей долгой и счастливой жизни: "Момент между прошлым и настоящим... Цените его. Используйте его".

Не женитесь

В 1887 году в Мексике родилась Леандра Бессерра Лумбрерас. Женщина прожила 127 лет и скончалась в 2015 году. После ее смерти семья поделилась секретом долголетия Леандры. Он был опубликован в Daily Mail и он довольно прост: "Я хорошо питаюсь, сплю целыми днями и никогда не была замужем".

Молитесь и ешьте "особые" изюм

О Люсии ДеКлерк, жительнице Нью-Джерси, стало известно в прошлом году, когда их поставили диагноз COVID-19. Казалось бы, это обычное дело, однако в то время Люсии было 105 лет. Только получив вторую прививку, женщина полностью поправилась. А потом дала интервью The New York, в котором поделилась своими секретами долголетия: "Молитва. Молитва. Молитва. Делать все маленькими шагами. А еще никакой вредной пищи". Ее еще один совет был довольно интересным. Она ведь рекомендует каждое утро съедать девять изюминок, которые нужно предварительно замочить в джине и настаивать девять дней.

Алкоголь с кофе

Как дожить до 100 лет? / Фото: Pexels

"Джо" Джузеппе Сильвери, проживающий в Канаде эмигрант из Италии, в 2019 году праздновал свой 100-летний юбилей. Тогда же он поделился секретом долголетия. Его стратегия состоит в том, чтобы встречаться с соседом между девяти и десяти утра ежедневно, чтобы выпить чашечку эспрессо с алкоголем на выбор (бренди или граппа).

Хотя его сын Эрнесто добавил, что отец также придерживается более традиционных советов по здоровью. В частности, он много времени проводит в саду на свежем воздухе, физически работает и хорошо питается.

Избегайте мужчин и ешьте кашу

Джесси Галлан из Шотландии, которой в 2015 году исполнилось 109 лет, в свое время поделилась с миром секретом долголетия. В своем интервью для Daily Mail она рассказала : "Мой секрет долгой жизни состоит в том, что я держусь подальше от мужчин. Они просто доставляют больше хлопот, чем того стоят". Также она добавила, что пытается заниматься спортом и каждое утро ест большую тарелку теплой каши.

Занимайтесь спортом

Танцор британского происхождения Генри Дантон в 2019 году праздновал свой 100-й день рождения. В этот день он поделился с изданием Today секретами долголетия, которые помогли ему оставаться здоровым все эти годы: "Вы должны заботиться о себе. Это тело — это единственное, что у вас есть. Вам дали отличный инструмент, за которым вы должны ухаживать".

Также он добавил, что не планирует уходить на пенсию (Генри работает учителем балета), ведь она помогает поддерживать его физическую и умственную активность. А также сказал, что верит, что физические упражнения являются ответом на все. Дантон поделился, что уделять время любимому делу и сохранять оптимизм также способствуют крепкому здоровью. Он добавил: "Нет абсолютно никакого смысла делать вашу жизнь несчастной. Ваше настроение абсолютно влияет на вас физически".