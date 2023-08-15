Шесть самых больших ошибок, которые совершают женщины после сорока в уходе за своим здоровьем

Женщины после сорока сталкиваются с определенными проблемами со здоровьем. Но все еще можно поправить, если вовремя начать следить за собой.

Если вы уделяли внимание себе и своему здоровью в двадцать и тридцать лет, то и после сорока особых проблем не должно быть. Но кто же из нас не ленится? И даже в таком случае не стоит волноваться. После сорока лет женщина все еще может укрепить свое здоровье и избежать серьезных проблем в будущем.

Женское тело претерпевает определенные изменения после сорока — замедляется метаболизм, начинает уменьшаться уровень эстрогена. Но если избегать шести основных ошибок, можно значительно улучшить свое здоровье. Об этих шести ошибках подробно рассказали в издании Today.

Не заботятся о своих глазах

Если большинство людей все же пытается заботиться о своем теле, о глазах многие забывают. Если вы уже давно не проходили комплексное базовое обследование зрения, обязательно сделайте его в сорок лет во избежание более серьезных проблем в будущем.

Это подчеркивает офтальмологиня из Медицинского центра университетской больницы в Кливленде (штат Огайо) Эми Чжан. В этот период вашей жизни врачи обратят особое внимание на возможное развитие глаукомы (которая на ранних стадиях отличается потерей периферического зрения, а позже проблемами с центральным зрением), проблему "сухого глаза". Даже если у вас всю жизнь было отличное зрение, именно после 40 у многих женщин развивается пресбиопия (усложняет фокусировку на предметах поблизости).

Забывают о контроле рождаемости

Хотя с возрастом фертильность действительно уменьшается, но сексуально активные женщины после сорока, не желающие забеременеть, должны помнить о контроле рождаемости. Гинекология Морин Велихан из Вест-Палм-Бич (Флорида) считает, что незапланированная беременность – это проблема не только подростков. Женщины после сорока также находятся в зоне риска, который не уменьшается, пока женщина не достигнет менопаузы.

Оральные контрацептивы — отличный выбор женщин после некурящих 35 лет, тем более что они предлагают дополнительные преимущества. В частности, уменьшение кровопотери во время менструации, контроль предменструального синдрома, снижение риска рака яичников и матки.

Не обращают внимание на плотность костей и мышечную массу

Как следить за здоровьем женщине после 40 лет / Фото: pixabay.com

После сорока тело женщины сменяется под влиянием гормонов. Если вас беспокоит небольшой лишний вес или жир внизу живота, можно дать отпор этой проблеме. Но не стоит пробовать разные модные диеты, часто они не обеспечивают ключевых питательных веществ, которые нужны женщине этого возраста, чтобы сохранить плотность костей и мышечную массу. Потенциально такой недостаток может привести к остеопорозу в будущем. Это подчеркивает диетология, представительница Академии питания и диетологии Хизер Мангиери.

Она советует женщинам после сорока обратить внимание на количество витамина D в организме, добавить в рацион витамины с кальцием (нужно получать не менее 1000 мк в день). Если вы не желаете пить медикаменты, необходимо ежедневно съедать три порции молочных товаров.

В поддержании безупречной формы в любом возрасте помогают физические упражнения. В Национальном фонде остеопороза (США) рекомендуют 30-минутные упражнения с отягощениями на протяжении всей недели и упражнения для укрепления мышц два-три раза в неделю.

Не планируют обследование молочных желез

Американское онкологическое общество рекомендует проводить ежегодную маммографию, начиная от 40 лет. Директор отдела визуализации молочной железы в Медицинском центре University Hospitals Case Донна Плеча согласна с такими рекомендациями. По ее словам, именно выявление рака молочной железы на ранних стадиях является лучшим способом его эффективного лечения.

Исследования Национального института рака показывают, что скрининговая маммография уменьшает количество смертей от рака молочной железы среди женщин в возрасте от 40 до 74 лет, особенно среди женщин старше 50 лет. Также врачи отмечают важность регулярного самообследования.

Забывают о сне

Семья и работа уходят все время, но если вы хотите быть здоровыми, обязательно правильно отдыхайте. Специалист по сну в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота) Р. Роберт Огер считает, что бессонница или нехватка сна могут играть важную роль в развитии болезней сердца и ожирения.

В Национальном фонде сна (США) рекомендуют взрослым в возрасте от 25 до 64 лет спать 7-9 часов в ночь. Чтобы улучшить сон, рекомендуется ложиться и просыпаться всегда в одно и то же время, даже в выходные. Благодаря расписанию наши биологические часы правильно работают. Также помните, что в спальне должно быть темно и прохладно.

Не проводят скрининги диабетом.

После 40-45 лет следует провести скрининг диабета II типа с помощью простого теста на глюкозу натощак и гемоглобин. Если тест отрицательный, обследование снова проводят через три года. Однако, если диагностирован преддиабет, следует помнить о правильной диете и физической нагрузке. Согласно исследованиям, потеря веса всего на 5-7% от общего веса тела и занятия спортом в течение 30 минут пять дней в неделю помогают снизить риск развития диабета на 60%.

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