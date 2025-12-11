Шоколад против старения: ученые обнаружили в какао ключ к долголетию

Черный шоколад обладает свойствами продлевать жизнь / © Pixabay

Темный шоколад может иметь гораздо больше пользы, чем просто богатый вкус. Как показали новые научные данные, его природное соединение — теобромин — способно влиять на биологическое старение человека.

Об этом пишет издание Daily mail.

Основной ингредиент темного шоколада какао содержит теобромин, ключевое соединение, которое естественным образом производится растениями. Это соединение уменьшает биологический возраст — показатель того, насколько повреждены клетки людей с течением времени.

Считается, что теобромин снижает кровяное давление, способствует метаболизму жиров, усиливает кровоток, улучшает когнитивные функции и борется с возрастным снижением когнитивных способностей.

Однако как именно теобромин влияет на скорость старения, ученые пока не выяснили. Команда исследователей пока не уверена, уникален ли этот эффект только для теобромина, или теобромин может взаимодействовать с другими соединениями темного шоколада, такими как полифенолы, которые, как известно, оказывают полезное влияние на здоровье человека.

Такие растительные соединения в рационе могут оказывать влияние на старение организма, изменяя способ включения или выключения генов.

Специалисты также подтвердили, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов и минералов черный шоколад замедляет старение, предотвращает возникновение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Он полезен для памяти и работы мозга.

«Это очень интересное открытие, и следующие важные вопросы состоят в том, что стоит за этой связью и как мы можем дальше исследовать взаимодействие между пищевыми метаболитами и нашим эпигеномом? Такой подход может привести нас к важным открытиям в области старения и, кроме того, в области распространенных и редких заболеваний», — сказал исследователь Рами Саад.

Несмотря на оптимистичные результаты, исследователи призывают не спешить увеличивать потребление шоколада.

Ранее ученые выяснили, чем полезен для здоровья какао. Употребление какао и добавок с ним не снижает общий риск развития гипертонии, но может предотвращать появление у людей с нормальным артериальным давлением.