Штучна підшлункова залоза може замінити гемодіаліз для хворих на діабет

Штучна підшлункова залоза може замінити гемодіаліз для хворих на діабет

Вчені закінчили клінічні випробування штучного органу і заявили, що ефективніший за стандартну інсулінотерапію при діабеті.

Британські і швейцарські вчені завершили клінічні випробування штучної підшлункової залози у хворих на діабет другого типу на гемодіалізі.

Журнал Nature Medicine надає інформацію щодо експерименту.

Штучний орган дозволив утримувати рівні глюкози в крові в цільовому діапазоні на 15% часу більше за стандартну інсулінотерапію.

Інсулін при цукровому діабеті

Інсулін – ​білковий гормон, що виробляється підшлунковою залозою і регулює рівень цукру (глюкози) в крові. Це найважливіший регулятор проміжного обміну речовин.

Хворі на цукровий діабет змушені постійно контролювати рівень глюкози в крові і вводити інсулін. Їхня підшлункова залоза не справляється з потребами організму.

На допомогу таким людям може прийти штучна підшлункова залоза.

Що таке штучна підшлункова залоза

Інсулінова помпа з сенсором - це і є підшлункова залоза. Цей орган постійно вимірює концентрацію глюкози в крові.

Грунтуючись на цих показниках, пристрій вивільняє інсулін в такій кількості, яке потрібно організму в даний момент.

Вчені зі Швеції і Британії залучили до експерименту з помпою людей з діабетом другого типу, які потребують діалізу - очищення крові.

У дослідженнях брали участь 26 пацієнтів: 13 з 20 днів використовували для лікування штучну підшлункову залозу, а потім протягом 20 днів - стандартну терапію інсуліном.

А інша група з 13 пацієнтів навпаки - спочатку випробували на собі стандартну терапію, а потім- помпу зі зворотним зв'язком. Метою контролю глюкози в крові був діапазон 5,6-10,0 ммоль/л.

Коли пацієнти використовували штучну підшлункову залозу, вони перебували в цільовому діапазоні 52,8% усього часу, а коли отримували стандартну терапію інсуліном - 37,7%. Різниця становила 15%, що відповідає приблизно 3,5 години (p = 0,003).

Тож, контроль рівня глюкози в крові у пацієнтів з діабетом другого типу, які потребують діалізу, виявився надійніше при використанні штучної підшлункової залози. Якщо клінічні випробування пройшли успішно у такої групи пацієнтів високого ризику, то, швидше за все, у інших хворих на діабет технологія також дозволить домогтися гарних результатів. Клінічні випробування на більш широке коло пацієнтів з діабетом почнуться незабаром.

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