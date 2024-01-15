Сиамские близнецы, у которых был один череп и общий кровоток, пережили невероятную операцию (фото)

Пара сиамских близнецов, соединенных головой, пережила невероятную операцию по разъединению.

Об этом пишет The Sun.

У Ритадж и Ритал был небольшой шанс, но они выжили, несмотря на все трудности. Неутомимые хирурги больницы Грейт-Ормонд-Стрит в Лондоне спасли им жизнь, осуществив разъединение еще в 2011 году. Сейчас девочкам 13 лет, и их хвалят как "прекрасный" пример того, как бросать вызов трудностям.

Они родились в августе в 2011 году в Судане. Пара была соединена головой и страдала заболеванием, известным как краниопаг. Хотя их мозги были разделены, у них был общий череп и одно кровоснабжение.

Ритадж и Ритал / Фото: AFP

Их шансы на выживание были невелики: примерно 28 процентов сиамских близнецов умирают во время беременности или рождаются мертвыми, а около 54 процентов умирают в течение 24 часов после рождения или вскоре после него.

Их родители переехали в Ирландию в 2016 году, осознав, что им понадобится специализированная поддержка Ритал, страдающая аутизмом. Поддержка их дочери была недоступна в их родной стране.

Вспоминая о событиях 12 лет назад, мама Энас призналась, что им было "трудно" наблюдать за этим: "Мы знали, что, если мы оставим их вместе, у них не будет шанса на нормальную жизнь. Мы знали, что лучше просто попробовать разъединить их, чтобы дать им шанс, несмотря ни на что".

Папа Абдельмагид добавил: "Мы знали, что они могут вообще не жить, если не сделать сделку".

О новаторской операции доктор Дэвид Данауей сказал: "Я не могу сказать, какой радостью это было для всех нас. Очень трудно сказать, на что это похоже. Для нас было прекрасно, что они пережили этот процесс, остались полностью неврологически невредимыми и через несколько недель улыбались, развивались и действовали соответствующим образом".

Ритадж и Ритал / Фото: Refer to Caption

Родители Енас и Абдельмагид узнали, что у них сиамские близнецы, на шестом месяце беременности. В течение трех дней после рождения девочек Абдельмагид позвонил и нашел семь клиник, которые могли бы принять детей, если бы семья имела финансирование. Данауей помог им получить необходимые деньги от благотворительной организации по борьбе с деформациями лица Facing The World. Операции, необходимые для разъединения девочек, обошлись в 400 000 фунтов стерлингов.

Предполагалось, что девочкам нужно несколько месяцев, чтобы акклиматизироваться в новую среду, но хирурги поняли, что операцию нужно проводить быстро, поскольку у Ритадж наступила органная недостаточность. Это означало, что обоим близнецам грозила смерть.

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В ходе серии операций, продолжавшихся более четырех месяцев, хирургам пришлось аккуратно удалить мембрану и перерезать кровеносные сосуды, которые были прикреплены к мозгу Ритал, но насыщались кислородом от сердца Ритадж.

Перед каждой операцией врачи мягко напоминали заботливым родителям, что есть вероятность того, что что-то пойдет не так, девочки могут умереть или частично быть парализованы.

Невероятно, но обе девочки справились без каких-либо серьезных физических побочных эффектов.

Энас и Абдельмагид решили рассказать девочкам об их необычной истории, когда им было около шести лет, и у них были фотографии и видео, объяснявшие их спасательные операции.

Ритадж и Ритал / Фото: Pacemaker

Ритадж, считающая эту новость "крутой", говорит, что у нее с близняшкой особая связь, хоть и настаивает, что быть старшей сестрой накладывает ответственность.

Она поделилась: "Мой отец говорит, что я должна гордиться тем, что была соединена, и я просто думаю, что я — это я. Это не меняет того, кем я являюсь. Я чувствую близость со своей сестрой. Она занимается такими делами, как ремонт моего Nintendo или приходит ободрить меня, когда мне грустно".

Девочки теперь старшие сестры своих двух братьев, четырехлетнего Азиза и двухлетнего Ахмеда.

Ритадж и Ритал с родителями и братиками / Фото: Pacemaker

В течение прошлых лет обе девочки перенесли дополнительные операции: Ритадж понадобилась работа по исправлению сколиоза, искривлению позвоночника и еще одна операция по исправлению наклона головы вскоре после первой операции.

Несмотря на сложный 2011 год, семья вернулась в обычную жизнь, вроде бы с ними не произошло ничего необычного. Самое главное сейчас, по словам родителей, это то, что девочки живут "полной и счастливой жизнью, делая то, что хотят".

Ритадж и Ритал / Фото: Supplied

Напомним, недавно в Германии разъединили сиамских близнецов во время рискованной 4-часовой операции. Несколько недель малыши боролись за жизнь.

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