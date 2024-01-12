Сиамских близнецов разъединили во время рискованной 4-часовой операции: фото, подробности

Несколько недель малыши боролись за жизнь.

Девочки-близняшки, родившиеся сросшимися в брюшной полости, наслаждаются новой жизнью после того, как их успешно разъединили во время четырехчасовой операции в немецкой больнице.

Об этом пишет nypost.com.

Сиамские близняшки, имена которых не разглашаются публично, родились путем кесарева сечения в августе в 2023 году, а через семь недель им провели рискованную операцию.

Сиамские близнецы / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Процедуру провели врачи университетской клиники Гамбург-Эппендорф, причем в этом учреждении эту операцию назвали первой за свою 135-летнюю историю.

"В этом случае дети были идеальными с медицинской точки зрения, потому что у каждой из них были все жизненно важные органы", – сказал доктор Курт Хечер, директор отделения пренатальной медицины больницы.

Сиамские близнецы / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Этот факт сделал девочек редкими, поскольку, по данным Детской больницы Филадельфии, около 75% сиамских близнецов имеют общие органы.

Родители близнецов обнаружили, что девочки соединились в области живота на 12-й неделе беременности. Врачи решили провести кесарево сечение на 33 недели — процедуру, которая также составляла значительный медицинский риск.

"Это была особая проблема, потому что при нормальном рождении близнецов только один ребенок должен пройти через отверстие матки, поскольку они рождаются на свет один за другим", – объяснил Хечер. "В этом случае одновременно было двое детей".

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Маленькие девочки боролись за жизнь в течение нескольких недель после преждевременных родов. Их прооперировали 6 октября в прошлом году. Процедура была признана успешной, и в конце месяца девочки смогли вернуться домой к родителям.

Сиамские близнецы / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Более трех месяцев близнецы развиваются нормально, а их увлеченные родители советуют другим мамам и папам не терять надежду, если их дети родятся с какими-либо отклонениями.

"Мы глубоко благодарны за заботу, обеспечение и разъединение наших девочек. Мы хотели бы поддержать других родителей. Сейчас в медицине возможно много", — сказали они.

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