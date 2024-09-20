Сиамских близняшек с общей мозговой тканью разделили во время рискованной операции – фото

В Турции сиамские близнецы пережили невероятную операцию по разъединению.

Об этом сообщает Sky News.

Сестры по имени Миналь и Мирха родились в Пакистане в прошлом году и имели общие жизненно важные кровеносные сосуды и мозговую ткань, что делало операцию по их разделению чрезвычайно рискованной.

Несмотря на возможные осложнения, 19 июля британский нейрохирург профессор Нур уль Овасе Джилани и его команда провели марафонскую 14-часовую операцию в городской больнице Биллкент в Анкаре.

Сиамские близнецы / Фото: geminiuntwined.org

Сиамские близнецы / Фото: geminiuntwined.org

Сейчас, ровно через два месяца, Минал и Мирх почти готовы покинуть больницу и вернуться домой.

"Они отлично выздоравливают, просто здорово", — сказал профессор Джилани. "Через несколько недель они смогут вернуться в Пакистан".

Сиамские близнецы / Фото: geminiuntwined.org

Джилани и его коллеги-хирурги использовали технологию смешанной реальности, чтобы помочь с разделением годовалых девочек, которых в медицине называют "краниопастными близнецами".

Технология сочетает 3D-изображения с физическим миром и "используется для повышения точности во время сложных операций". С помощью МРТ была создана 3D-модель голов близняшек, чтобы медики могли отрепетировать операцию до того, как она прошла.

Операция прошла в июле / Фото: geminiuntwined.org

"Технология, разработанная для выполнения этой работы, делает много рутинных операций, которые мы проводим, более безопасными, менее инвазивными и более эффективными", — пояснил Джилани. "Возможность подарить этим девочкам и их семьям новое будущее, где они смогут жить независимо и наслаждаться своим детством – это особая привилегия".

Операция длилась 14 часов / Фото: geminiuntwined.org

Напомним, "паукообразные" сиамские близнецы имеют три ноги, четыре руки и один пенис. Их состояние невероятно редкое.

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