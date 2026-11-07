Сидя или стоя: урологи выяснили, как мужчинам лучше ходить в туалет

Поза для мочеиспускания у мужчин зависит от ситуации / © Фото из открытых источников

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Мужчины привыкли мочиться по-разному: одни всегда стоят у унитаза, другие предпочитают сидячее положение. Новое исследование показало, что для здоровых мужчин эта разница практически не имеет значения с точки зрения работы мочевыделительной системы. Однако при наличии определенных проблем со здоровьем ситуация может оказаться другой.

Об этом сообщает венгерское издание Egészség Kalauz.

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Влияет ли положение тела на мочеиспускание

Ранее ученые предполагали, что мужчинам с увеличенной простатой или другими нарушениями работы нижних мочевых путей может быть легче опорожнять сидящий мочевой пузырь. Одно из возможных объяснений – в таком положении мышцы тазового дна могут лучше расслабляться, что теоретически облегчает отток мочи.

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В то же время, результаты предыдущих исследований были неоднозначными. Некоторые из них даже указывали на чаще подтекание мочи после завершения мочеиспускания у мочившихся молодых мужчин.

Чтобы выяснить, действительно ли положение тела имеет значение, специалисты Колумбийской урологической исследовательской группы провели рандомизированное перекрестное исследование.

В нем приняли участие 52 здоровых мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Каждый из них должен был помочиться и сидя, и стоя. При этом порядок меняли: часть участников сначала садилась, а затем стояла, другая группа делала наоборот. Между двумя измерениями проходило не менее 24 часов.

Или одинаково хорошо опорожняется мочевой пузырь

Исследователи измеряли максимальную скорость потока мочи и ее общий объем. Результаты показали, что ни один из этих показателей существенно не зависел от положения тела.

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Небольшое отличие заметили лишь во время достижения максимальной скорости потока: стоя на это потребовалось немного больше времени. Однако результат частично зависел от одного нетипичного показателя, поэтому исследователи не считают это различие клинически значимым.

Следовательно, для здоровых молодых мужчин выбор между сидячим и стоячим положением не оказывает заметного влияния на процесс мочеиспускания. В этом случае можно ориентироваться на собственные привычки и удобство.

Почему в разных странах мужчины мочатся по-разному

Положение тела во время мочеиспускания зависит не только от физиологии, но и культурных традиций и воспитания. Это подтверждает международный опрос 2023 года, в котором приняло участие более 7000 мужчин.

Согласно его результатам, в США лишь около 10% мужчин обычно мочатся сидя. В Германии такая привычка имела примерно 40% опрошенных.

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В одних обществах сидячее положение считают вполне обычным, в других оно до сих пор сопровождается стереотипами. В то же время имеющиеся научные данные не подтверждают, что для здоровых мужчин один из этих способов в целом лучше другого.

Когда мужчинам лучше мочиться сидя

Другая ситуация может быть у мужчин, имеющих проблемы с мочеиспусканием. В частности, речь идет о слабой струе мочи, трудностях с началом процесса или необходимости прилагать усилия, чтобы опорожнить мочевой пузырь.

С возрастом у многих мужчин увеличивается простата. Поскольку этот орган окружает часть мочеиспускательного канала, его разрастание может сужать путь для оттока мочи. Поэтому струя становится слабее, а мочеиспускание — сложнее.

В таких случаях сидячее положение может быть более удобным. Урологиня Рена Малик отмечает, что при увеличенной простате мужчинам иногда сложнее мочиться стоя и контролировать направление струи. В то же время часть объяснений по поводу преимуществ сидящего положения пока остается теоретической.

Метаанализ 11 предыдущих исследований показал, что у мужчин с симптомами нарушений работы нижних мочевых путей сидячее положение может способствовать лучшему опорожнению мочевого пузыря. У здоровых мужчин существенную разницу между двумя положениями не обнаружили.

Действительно ли сидя мочиться более гигиенически

У сидячего положения есть и практическое преимущество: оно помогает уменьшить разбрызгивание мочи за пределы унитаза. Именно избегание брызг наряду с комфортом было одной из самых распространенных причин, по которым участники опросов выбирали такой способ.

Однако это не означает, что сидячее мочеиспускание автоматически полезнее для здоровья каждого мужчины. Для тех, у кого нет урологических проблем, убедительных доказательств физиологического преимущества одного положения над другим нет.

Так что общий ответ исследователей прост: здоровым мужчинам можно мочиться так, как им удобнее. А если возникли трудности с мочеиспусканием, слабая струя или другие необычные симптомы, следует обратиться к врачу, а не полагаться только на изменение положения тела.

Мужское здоровье — на какие симптомы следует обратить внимание

Изменения в повадках мочеиспускания иногда могут быть первыми сигналами проблем с предстательной железой. В частности, частые ночные походы в туалет могут свидетельствовать не только о возрастных изменениях, но и о заболеваниях простаты. Именно тревожную привычку Джо Байдена , оказавшуюся одним из ранних симптомов рака, обсуждали после того, как о ней рассказала его жена.

В то же время , регулярные ночные пробуждения из-за необходимости помочиться не всегда связаны с простотой. Причинами могут быть сахарный диабет, прием мочегонных препаратов или обструктивное апноэ сна.

А вот продолжительное пребывание в туалете может иметь совсем другие последствия для здоровья. Врачи предостерегают, что чрезмерное сиденье на унитазе и напряжение способны способствовать развитию геморроя и других проблем с тазовым дном. Они также объяснили, сколько времени безопасно сидеть в туалете и почему не следует задерживаться там со смартфоном.

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