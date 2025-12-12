Сидячая работа бьет по сердцу: 6 продуктов, которые могут его защитить

Ежевика / © Associated Press

Длительное сидение, характерное для офисной работы и малоподвижного образа жизни, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В частности, оно может ухудшать работу кровеносных сосудов и способствовать повышению артериального давления. Новое научное исследование свидетельствует: определенные пищевые продукты способны частично уменьшить этот негативный эффект.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Речь идет о флаванолах — антиоксидантных соединениях, которые содержатся в какао, чае, ягодах, яблоках и некоторых овощах. В исследовании, проведенном с участием 40 здоровых молодых мужчин, участники перед двухчасовым сидением выпивали какао-напиток с высоким содержанием флаванолов. В результате ученые зафиксировали меньшие изменения артериального давления по сравнению с теми, кто не употреблял напиток.

Как отмечают исследователи, подобный эффект могут иметь и другие продукты с высоким содержанием флаванолов. Среди них — несладкое какао, зеленый и черный чай, зеленые листовые овощи, ягоды, сливы и орехи. По словам диетолога и доцента Университета Флориды Жанетт Андраде, эти соединения преимущественно содержатся во фруктах и овощах насыщенного цвета, таких как шпинат, капуста кале, темный салат ромен, черника, малина и ежевика.

В исследовании использовали какао-напиток, который содержал около 695 мг флаванолов — это несколько больше рекомендованных 400-600 мг в сутки из пищевых источников. Для сравнения, в одной чашке чая содержится примерно 120-320 мг флаванолов, а в чашке ежевики — около 65 мг. Участники выпивали какао непосредственно перед сидением, что, вероятно, позволило достичь максимального эффекта.

Старший автор исследования, доцент Бирмингемского университета Катарина Рендейро объясняет: флаванолы обычно всасываются в кровь в течение 30-60 минут после употребления, а пик их доступности приходится примерно на два часа. Именно в этот период и проявляется положительное влияние на сосуды. В то же время разные продукты имеют разное время действия — например, флаванолы из черники достигают пика быстрее, а из цитрусовых — значительно позже.

Эксперты отмечают: несмотря на пользу питания, главным способом уменьшить вред от длительного сидения остаются движение и перерывы. Стояние или короткие прогулки эффективнее улучшают кровообращение и работу сосудов. Продукты, богатые флаванолами, могут стать вспомогательной стратегией в случаях, когда избежать длительного сидения невозможно.

Напомним, ранее мы сообщали, как именно перекусы влияют на аппетит и вес и почему их эффективность зависит не от частоты, а от содержания тарелки — и когда стоит пересмотреть свои вечерние пищевые привычки.