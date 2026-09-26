Сила может расти даже без тренировок: популярная добавка продемонстрировала неожиданный эффект

Креатин может повышать силу даже без тренировок — исследование / © Credits

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Креатин, который часто используют спортсмены для поддержания мышечной массы и восстановления, может оказывать определенный эффект даже без регулярных физических упражнений. Новое исследование показало, что люди, принимавшие эту добавку, увеличили мышечную массу и силу, хотя и не стали тренироваться больше.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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В исследовании приняли участие 64 взрослых в возрасте от 45 до 65 лет, которые до начала эксперимента вели малоподвижный образ жизни. Участников случайным образом разделили на две группы. В течение 12 недель одна группа ежедневно получала плацебо, а другая — 10 граммов креатина. Исследование было двойным слепым: ни добровольцы, ни ученые не знали, кто именно получает добавку.

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В то же время участники могли самостоятельно решить, присоединяться ли к программе, предусматривающей изменения в физической активности и питании. Благодаря этому исследователи смогли отдельно проследить результаты людей, которые не стали больше тренироваться.

От дополнительной программы отказались 26 участников. Среди них те, кто принимал креатин, за 12 недель увеличили мышечную массу. Кроме того, у них улучшились показатели силы при жиме лежа и жиме ногами. При этом эти люди не увеличивали количество силовых тренировок.

Эти результаты не означают, что креатин способен заменить физическую активность. Напротив, среди 38 добровольцев, изменивших рацион питания и уровень физической активности, эффект оказался более заметным.

В этой группе прием креатина был связан с более значительным снижением процента жира в организме. Кроме того, участники продемонстрировали улучшение силы и выносливости при жиме лежа и жиме ногами через 12 недель.

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Авторы работы отмечают, что, насколько им известно, это первое исследование, которое показало: добавление креатина в программу похудения, сочетающую физические упражнения и диету, может способствовать большему снижению доли жира в организме по сравнению с одними только тренировками и изменениями в питании.

Исследователи считают, что полученные результаты могут иметь важное значение для людей среднего и пожилого возраста, стремящихся уменьшить количество жировой ткани и при этом сохранить мышечную массу и силу.

Стоит отметить, что старший автор исследования Ричард Крайдер, изучающий креатин более 30 лет, возглавляет научно-консультативный совет компании Alzchem — производителя креатина. Компания предоставила добавки для эксперимента и профинансировала один набор лабораторных тестов. При этом, согласно научной работе, производитель не принимал участия в сборе, анализе или интерпретации новых данных.

В то же время утверждение о пользе креатина без физических упражнений пока остается спорным. Предыдущие научные исследования давали неоднозначные результаты.

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В частности, в отдельном двухлетнем рандомизированном исследовании 2019 года, в котором приняли участие около 200 женщин пожилого возраста, учёные не обнаружили увеличения мышечной массы или силы при приёме креатина без силовых тренировок.

В то же время в том исследовании не предусматривалось прямого сравнения тренировок с сопротивлением и их отсутствия, как это сделали авторы новой работы.

Главный врач компании Geisinger Джейсон Митчелл также ранее отмечал, что существуют убедительные исследования, демонстрирующие: пожилые люди, сочетающие силовые тренировки с приемом креатина, могут лучше поддерживать мышечную массу. В то же время он выражал сомнения относительно того, дает ли добавка такой же эффект без физических упражнений.

Кроме того, учёные уже изучают возможное влияние креатина на мозг. Предыдущие исследования указывали на потенциальные преимущества для памяти, когнитивных функций и даже настроения.

Доказательств в этой области пока недостаточно для окончательных выводов. По словам Митчелла, на данный момент нет данных, которые позволяли бы утверждать, что креатин улучшает состояние людей с деменцией и подобными заболеваниями. Также остается неясным, как именно это вещество может влиять на когнитивные функции.

«Еще менее понятно, какая доза необходима для получения максимальной пользы. В этом исследовании участники принимали относительно высокую дозу креатина, что эквивалентно примерно 2 килограммам мяса или рыбы ежедневно», — говорится в статье.

Креатин по-прежнему остается одной из наиболее изученных спортивных и пищевых добавок. Однако учёные продолжают исследовать его возможное влияние за пределами спортивных тренировок.

«Добавки стоят дорого, и не всегда они эффективны или безопасны для всех. Интернет-ажиотаж легко превосходит фактические доказательства, и важно с осторожностью относиться к тому, чего может добиться та или иная добавка», — добавили в статье.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что высокое кровяное давление, диабет 2-го типа и курение могут влиять на то, сколько лет человек проживет без деменции. Многолетнее исследование с участием более 12 тысяч человек показало поразительную разницу .

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