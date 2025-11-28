Силовые тренировки как "лекарство" для мозга: как 42 минуты упражнений могут улучшить вашу память

Спортзал / © Getty Images

Реклама

Ученые нашли простой и доступный метод укрепления долговременной памяти у взрослых, который не требует специальных медикаментов. Это открытие касается силовых тренировок, но существует определенный временной лимит, о котором стоит знать.

Об этом пишет Daily Mail.

Американские исследователи из Университета Пердью (Индиана) подчеркивают: хотя в их эксперименте использовались именно отягощения, аналогичный эффект на мозг должны иметь и другие упражнения с сопротивлением. Это могут быть простые движения, такие как приседания или сгибание ног, выполненные с собственным весом или с использованием эспандеров.

Реклама

По словам ученых, результаты их исследования четко указывают на то, что тренировка с острым сопротивлением положительно влияет на исполнительные функции мозга. В частности, она не только улучшает скорость, с которой обрабатывается информация, и повышает качество рабочей памяти, но и заметно оптимизирует нейроэлектрическую функцию.

Тренировка / © Credits

Во время исследования ученые наблюдали за 121 взрослым в возрасте от 18 до 50 лет и разделили их на две группы.

Перед началом основного эксперимента ученые подробно опросили всех участников относительно их образа жизни и оценили состояние их сердечно-сосудистой системы. Через два дня после этого начального этапа добровольцы предоставили образцы крови и прошли процедуру электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая позволила записать электрическую активность их мозга.

Исследование продолжилось разделением участников на две группы. Первая группа выполняла комплекс силовых упражнений со средней нагрузкой, длившийся 42 минуты. Он начался с двухминутной разминки, после чего следовали два подхода по 10 повторений для шести упражнений (жим от груди, тяга вниз, сгибание на бицепс, жим ногами, разгибание на трицепс и разгибание ног).

Реклама

В противоположность этому, вторая группа выступала контрольной и только наблюдала за видеозаписью, где взрослые выполняли подобные упражнения с сопротивлением. Сразу после завершения этого этапа у всех добровольцев повторно взяли образцы крови и провели ЭЭГ-сканирование.

Анализ данных показал, что участники, которые активно тренировались, продемонстрировали незначительное, но заметное ускорение реакции рабочей памяти по сравнению с теми, кто просто смотрел видео.

В статье, опубликованной в журнале «Психофизиология», учёные заявили, что не могут точно доказать, почему силовые тренировки улучшают рабочую память. Но они выдвинули гипотезу, что повышенный уровень лактата в крови — маркера усталости в мышцах — и артериального давления после тренировки улучшают скорость «исполнительной функции». В свою очередь, это может улучшить когнитивные функции.

Исследователи отметили, что, поскольку когнитивные тесты проводились сразу после завершения физических упражнений, остается невыясненным, насколько долгосрочными являются выявленные положительные эффекты.

Реклама

Однако, ученые подчеркнули, что «с клинической точки зрения, эти результаты предоставляют веское обоснование для интеграции тренировок с сопротивлением в общие программы для улучшения исполнительных функций».

Этот вывод подтверждается также предыдущими научными работами, которые демонстрируют, что увеличение физической активности в среднем возрасте может быть важным для сохранения когнитивных способностей и замедления развития деменции в дальнейшей жизни.

В частности, испанские ученые недавно проанализировали данные более 300 взрослых и установили, что лица в возрасте от 45 до 65 лет, которые довели свой еженедельный уровень активности примерно до двух с половиной часов, имели более низкую склонность к накоплению в мозге токсичного белка амилоида, который считается основной причиной симптомов болезни Альцгеймера.

Также было доказано, что поднятие тяжестей всего три раза в неделю сокращает биологический возраст человека почти на восемь лет.

Реклама

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым не менее 150 минут в неделю заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных упражнений.

Ранее врач рассказала, как можно преодолеть тревожность с помощью сладостей

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.