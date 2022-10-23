Симптомы деменции можно распознать за десять лет до болезни: выводы ученых

Специалисты могут заметить первые симптомы деменции за 10 лет до начала болезни. Это вывод исследований, проводимых учеными из Кембриджского университета. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Как пишет The Guardian, симптомы деменции можно заметить задолго до того, как невролог поставит нелестный диагноз. Чаще у пациентов пожилого возраста сегодня устанавливают болезнь Альцгеймера.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что пациенты за десять лет до диагноза начинают хуже справляться с разнообразными задачами и тестами, где нужно использовать память. У таких людей вероятность столкнуться в будущем с коварной болезнью старательно выше.

По словам экспертов, это открытие может стать одной из причин внедрения рутинных обследований среди наиболее уязвимой к деменции категории населения. Если диагноз старческое слабоумие поставить раньше, то ранняя терапия будет показывать более эффективные результаты. Также таких пациентов смогут включить в клинические исследования перспективных лекарств. Этот вывод специалисты сделали, опираясь на анализ данных полумиллиона жителей Великобритании в возрасте 40-69 лет.

Все участники исследования, кроме сбора информации о различных болезнях и состоянии здоровья, также проходили ряд тестов. Среди них были и такие, которые помогали оценить способность человека решать проблемы, его память, силу хвата и время реакции. Ученые дополнительно собирали информацию о количестве падений, изменении веса и т.д. Затем ее сопоставляли с той информацией, которую собрали уже 10 лет спустя. Особенно стараясь обращать внимание на пациентов, которым поставили диагноз старческое слабоумие.