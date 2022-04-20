Симптомы эмоционального выгорания: как волонтерам заботиться о своем психическом здоровье во время войны

С началом военных действий на территории Украины многие украинцы взяли на себя обязанность помогать Вооруженным силам Украины, территориальной обороне своего родного города, оставшимся в городах, где ведутся активные боевые действия и т.д.
Важно беречь свое ментальное здоровье и заботиться о своевременном отдыхе, чтобы не иметь эмоционального выгорания.
Симптомы эмоционального выгорания у волонтеров перечисляет Центр общественного здоровья Украины.
- Эмоциональное истощение, потеря энергии (в том числе физической), чувство бессилия, изношенности, опустошенности.
- Негативное отношение к другим людям, дистанцирование от них, обвинение тех людей, которым ты помогаешь, в том, что они не могут справиться, являются слабыми духом и позволяют себе такое поведение.
- Низкий уровень личных достижений, когда человек перестает быть компетентным, теряет способность быть эффективным, сосредотачивается на задачах, а не на их результате.
"Важно уметь распознать физические и эмоциональные признаки стресса. Это может быть как головная боль или боль в желудке, так и изменение поведения (неважно, стал ли человек более активным или пассивным — изменение произошло)", — сообщают эксперты.
Это происходит, потому что в определенный момент человек чувствует, что хронический стресс, который он переживает, истощает его, и у него нет сил с ним справиться. Поэтому человек может чувствовать себя уставшим и не иметь желания заниматься тем, что совсем недавно доставляло ему удовольствие.
Также на эмоциональное состояние волонтеров влияют условия работы. Представьте себе, что каждый человек, который обращается к этому волонтеру, ожидает, что у него непременно будут ресурсы и возможности ему помочь и рисковать ради того собственной жизнью под обстрелами. Или волонтер найдет медикаменты или оборудование, которое в Украине разобрали еще в первые дни войны и которое не поставлялось заново. Волонтера могут воспринимать как супергероя, который способен на все, хотя волонтер — это такой же человек, как и мы, который выбрал помогать нуждающимся.
Важно, что волонтеры нуждаются также в базовых вещах для заботы о собственном здоровье: здоровом сне, сбалансированном питании, физических нагрузках и спокойном эмоциональном состоянии. Волонтеры также имеют близких, о которых они должны заботиться. Потребность «разрываться» довольно сильно истощает.
Поэтому заботьтесь о себе и убедитесь, что ваши знакомые, вовлеченные в волонтерство, также не забывают об отдыхе. Вот что можно сделать:
Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Приготовьте завтрак, выйдите на короткую прогулку, выпейте кофе, прочтите несколько страниц книги перед сном.
Как себе помочь
- Соблюдайте график дня, это чрезвычайно важно. Старайтесь работать в течение дня и не работать ночью или наоборот. У вас должна быть возможность поспать, иначе если вы будете непродуктивны, то вы вряд ли сможете эффективно выполнять свою работу.
- Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансированная еда, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм. Также правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье, а волонтерам крайне важно иметь стабильное эмоциональное состояние.
- Соблюдайте режим сна. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. О том, как быстро заснуть, если вы тревожны, мы писали по ссылке.
- Оставайтесь на связи с близкими. Это важно.
Читайте также: