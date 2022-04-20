Симптомы эмоционального выгорания: как волонтерам заботиться о своем психическом здоровье во время войны

С началом военных действий на территории Украины многие украинцы взяли на себя обязанность помогать Вооруженным силам Украины, территориальной обороне своего родного города, оставшимся в городах, где ведутся активные боевые действия и т.д.

Важно беречь свое ментальное здоровье и заботиться о своевременном отдыхе, чтобы не иметь эмоционального выгорания.

Симптомы эмоционального выгорания у волонтеров перечисляет Центр общественного здоровья Украины.

Эмоциональное истощение, потеря энергии (в том числе физической), чувство бессилия, изношенности, опустошенности.

Негативное отношение к другим людям, дистанцирование от них, обвинение тех людей, которым ты помогаешь, в том, что они не могут справиться, являются слабыми духом и позволяют себе такое поведение.

Низкий уровень личных достижений, когда человек перестает быть компетентным, теряет способность быть эффективным, сосредотачивается на задачах, а не на их результате.

"Важно уметь распознать физические и эмоциональные признаки стресса. Это может быть как головная боль или боль в желудке, так и изменение поведения (неважно, стал ли человек более активным или пассивным — изменение произошло)", — сообщают эксперты.

Это происходит, потому что в определенный момент человек чувствует, что хронический стресс, который он переживает, истощает его, и у него нет сил с ним справиться. Поэтому человек может чувствовать себя уставшим и не иметь желания заниматься тем, что совсем недавно доставляло ему удовольствие.

Также на эмоциональное состояние волонтеров влияют условия работы. Представьте себе, что каждый человек, который обращается к этому волонтеру, ожидает, что у него непременно будут ресурсы и возможности ему помочь и рисковать ради того собственной жизнью под обстрелами. Или волонтер найдет медикаменты или оборудование, которое в Украине разобрали еще в первые дни войны и которое не поставлялось заново. Волонтера могут воспринимать как супергероя, который способен на все, хотя волонтер — это такой же человек, как и мы, который выбрал помогать нуждающимся.

Важно, что волонтеры нуждаются также в базовых вещах для заботы о собственном здоровье: здоровом сне, сбалансированном питании, физических нагрузках и спокойном эмоциональном состоянии. Волонтеры также имеют близких, о которых они должны заботиться. Потребность «разрываться» довольно сильно истощает.

Поэтому заботьтесь о себе и убедитесь, что ваши знакомые, вовлеченные в волонтерство, также не забывают об отдыхе. Вот что можно сделать:

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Приготовьте завтрак, выйдите на короткую прогулку, выпейте кофе, прочтите несколько страниц книги перед сном.

Как себе помочь

Соблюдайте график дня, это чрезвычайно важно. Старайтесь работать в течение дня и не работать ночью или наоборот. У вас должна быть возможность поспать, иначе если вы будете непродуктивны, то вы вряд ли сможете эффективно выполнять свою работу. Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансированная еда, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм. Также правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье, а волонтерам крайне важно иметь стабильное эмоциональное состояние. Соблюдайте режим сна. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. О том, как быстро заснуть, если вы тревожны, мы писали по ссылке. Оставайтесь на связи с близкими. Это важно.

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