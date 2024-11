Симптомы неизлечимого рака женщины спутали с менопаузой: "Теперь мне осталось жить несколько лет"

Женщина поделилась своими ужасающими испытаниями после того, как сначала думала, что переживает менопаузу, но на самом деле это был неизлечимый рак, и теперь ей осталось жить всего несколько лет.

Кэти Стивенсон оцепенела, когда ее живот начал интенсивно вздуваться, сопровождаясь "нестерпимой" болью во время каждого приема пищи. Она поговорила со своим врачом, который сказал, что это все из-за менопаузы. Но потом ситуация стала настолько невыносимой, что маму срочно госпитализировали.

У 50-летней женщины диагностировали аппендицит, требовавший операции, но она лишь обнаружила настоящий ужас – неизлечимый рак яичников. Теперь она делится своими ужасающими испытаниями, чтобы привлечь внимание общественности, тем более что, по подсчетам, ей осталось жить всего несколько лет.

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

"Я была совершенно ошеломлена, когда мне сообщили, у меня все тело похолодело", – рассказала агент по недвижимости в интервью. "Моей первой мыслью были мои двое детей-подростков – как я скажу им, что умру? Я не могла смириться с мыслью, что они вырастут без меня. Весь мой мир развалился в считанные секунды. Еще несколько месяцев назад я думала, что это просто менопауза дает о себе знать. А потом, вдруг, я оказалась в камере смертников".

Состояние Кэти начало ухудшаться через шесть месяцев после первого визита к врачу. Чтобы узнать причину, она прошла различные анализы крови, ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. К тому моменту на яичниках и маточных трубах женщины появились аномальные клетки, и ей сказали, что это, вероятно, рак. Однако после биопсии все стало ясно.

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

Поскольку рак был обнаружен на ранней стадии, она смогла приступить к лечению в феврале в 2021 году. Кэти пришлось пройти через химиотерапию, полную гистерэктомию, после чего ее организм погрузился в раннюю менопаузу. Она сказала: "Я знала, что это нужно сделать, чтобы спасти мою жизнь, поэтому не было никаких сомнений в том, сделаю ли я это или нет. Но я чувствовала, что часть меня забрали слишком рано. Потом все изменилось, и я уже почти не чувствовала себя. У меня были приливы, бессонница и туман в голове – и все это при прохождении химиотерапии. Не было никакой гарантии, что это сработает".

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

К счастью, несмотря на психологическую травму из-за того, что она больше не узнавала себя в зеркале, в июне в 2021 году ей дали добро на операцию. Радостная, она была готова наконец-то жить дальше и смотреть в будущее со своей семьей – 57-летним мужем Патром и двумя детьми, 19-летним Джеком и 16-летним Тилли. Но потом, в сентябре в 2022 году, болезнь вернулась – на этот раз с новой силой – поскольку она уже не подвергалась лечению.

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

Она сказала: "Я помню, как расплакалась своему мужу, Патрику, и сказала ему, что рак теперь ограничивает жизнь. Это означало, что мне осталось всего несколько лет, чтобы быть женой, матерью и человеком, чувствующим дар жизни. Это было так жестоко. Снова все забрали у меня за одну секунду".

С тех пор она перенесла обширную операцию на брюшной полости, больше химиотерапии и была помещена на поддерживающие препараты для предотвращения роста рака. По статистике, по ее словам, это может быть всего 18 месяцев.

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

Кэти сотрудничает с The Lady Garden Foundation, благотворительной организацией, которая повышает осведомленность о раке яичников и его симптомах, чтобы поделиться своей историей и помочь другим. Сейчас она принимает каждый день таким, какой он есть, и научилась ценить мелочи в жизни.

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

Она добавила: "Очевидно, что у меня бывают взлеты и падения, и порой я борюсь с реальностью моей ситуации, но я должна находить положительные моменты. Я делюсь своей историей и надеюсь, что она поможет хотя бы одному человеку не заболеть этой болезнью, пока не стало слишком поздно. Недавно я отпраздновал свой 50-й день рождения, 20-ю годовщину свадьбы и уже трижды отдыхала в этом году. Сейчас моя семья является моим приоритетом, и я пытаюсь проводить с ней как можно больше времени. Мы все извлекаем пользу от терапии, чтобы смириться с этой новой нормой. И хотя я признала, что у меня неизлечимый рак, и мне осталось очень мало времени, я не собираюсь разрешать этому определять меня. Никто не может гарантировать, когда наступят наши последние дни на Земле, поэтому пока я не умираю от рака, я просто живу с ним".

Кэти Стивенсон / Фото: Jam Press

