Симптомы, о которых мало кто знает: как ваш организм сигнализирует о дефиците витамина Е

Витамин Е — ключевой антиоксидант, защитник клеток. Его дефицит может привести к мышечной слабости, проблемам с координацией и серьезным нарушениям иммунной системы.

Для поддержания здоровья недостаточно только витамина С или железа — существует еще один жизненно важный элемент, дефицит которого имеет разрушительные последствия. Эксперты рассказали, какой витамин «прячется на заднем плане» и как вовремя распознать его опасно низкий уровень.

Об этом пишет The Mirror.

Витамин Е — это важное питательное вещество, которое поддерживает здоровую иммунную систему, и если его слишком мало, ваш организм не сможет функционировать должным образом.

Несмотря на то, что большинство людей получает необходимые элементы для организма, придерживаясь здорового питания, надлежащий уровень витамина Е редко является в центре внимания. Однако у людей с определенными болезнями, нарушающими способность усваивать жиры, может возникать нехватка питательных веществ, даже при правильном питании.

Как отмечают специалисты Кливлендской клиники, витамин Е является антиоксидантом, который защищает наши клетки от свободных радикалов.

«Свободные радикалы — это химические реакции, которые могут повредить ваши клетки. Вашему организму нужно большое количество витамина Е для борьбы с этими молекулами. Если вам не хватает этого витамина, значит ваша иммунная система рискует иметь проблемы с защитой от болезней и инфекций», — отмечают специалисты.

В частности, специалисты отмечают, что витамин Е важен для нашего организма, ведь он:

  • поддерживает здоровье кожи;

  • поддерживает здоровье глаз;

  • предотвращает образование тромбов;

  • уменьшает воспаление.

Симптомы дефицита витамина Е

Специалисты Cleveland Clinic предостерегают: дефицит витамина Е влияет на нервную систему и мышцы. Среди основных симптомов — мышечная слабость, проблемы с ориентацией в пространстве, усталость и онемение.

Самым опасным последствием длительного дефицита этого витамина является риск развития слепоты. Другие симптомы могут быть такими как:

  • заболевание крови, которое называется гемолитической анемией;

  • торможение рефлексов;

  • проблемы с ходьбой;

  • ослабленная иммунная система.

Причины дефицита витамина Е

«Нарушение усвоения организмом жиров и некоторые генетические расстройства обычно вызывают дефицит витамина Е», — советуют в клинике Кливленда. «Реже это состояние вызывает низкое потребление витамина Е», — объясняют врачи.

Если у вас есть дефицит витамина Е, это часто связано с расстройством, которое мешает вашему организму усваивать жир. К этим заболеваниям относятся:

  • заболевания печени;

  • панкреатит;

  • кистозный фиброз;

  • болезнь Крона;

  • целиакия.

Кто находится в зоне риска

Наиболее уязвимыми к дефициту витамина Е являются новорожденные (особенно недоношенные) дети, поскольку через плаценту передается лишь минимальное его количество. С возрастом этот риск нивелируется благодаря получению витамина Е из грудного молока или смесей.

Для взрослых главным фактором риска является рацион с низким содержанием жиров: поскольку витамин Е является жирорастворимым, организм не способен усвоить его без достаточного количества жира в пище.

Поэтому, если вы заметили у себя признаки дефицита витамина Е — вам стоит обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, специалисты рассказали, как можно снизить уровень холестерина в крови с помощью правильно подобранного рациона.

