- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 3 мин
Симптомы, о которых мало кто знает: как ваш организм сигнализирует о дефиците витамина Е
Витамин Е — ключевой антиоксидант, защитник клеток. Его дефицит может привести к мышечной слабости, проблемам с координацией и серьезным нарушениям иммунной системы.
Для поддержания здоровья недостаточно только витамина С или железа — существует еще один жизненно важный элемент, дефицит которого имеет разрушительные последствия. Эксперты рассказали, какой витамин «прячется на заднем плане» и как вовремя распознать его опасно низкий уровень.
Об этом пишет The Mirror.
Витамин Е — это важное питательное вещество, которое поддерживает здоровую иммунную систему, и если его слишком мало, ваш организм не сможет функционировать должным образом.
Несмотря на то, что большинство людей получает необходимые элементы для организма, придерживаясь здорового питания, надлежащий уровень витамина Е редко является в центре внимания. Однако у людей с определенными болезнями, нарушающими способность усваивать жиры, может возникать нехватка питательных веществ, даже при правильном питании.
Как отмечают специалисты Кливлендской клиники, витамин Е является антиоксидантом, который защищает наши клетки от свободных радикалов.
«Свободные радикалы — это химические реакции, которые могут повредить ваши клетки. Вашему организму нужно большое количество витамина Е для борьбы с этими молекулами. Если вам не хватает этого витамина, значит ваша иммунная система рискует иметь проблемы с защитой от болезней и инфекций», — отмечают специалисты.
В частности, специалисты отмечают, что витамин Е важен для нашего организма, ведь он:
поддерживает здоровье кожи;
поддерживает здоровье глаз;
предотвращает образование тромбов;
уменьшает воспаление.
Симптомы дефицита витамина Е
Специалисты Cleveland Clinic предостерегают: дефицит витамина Е влияет на нервную систему и мышцы. Среди основных симптомов — мышечная слабость, проблемы с ориентацией в пространстве, усталость и онемение.
Самым опасным последствием длительного дефицита этого витамина является риск развития слепоты. Другие симптомы могут быть такими как:
заболевание крови, которое называется гемолитической анемией;
торможение рефлексов;
проблемы с ходьбой;
ослабленная иммунная система.
Причины дефицита витамина Е
«Нарушение усвоения организмом жиров и некоторые генетические расстройства обычно вызывают дефицит витамина Е», — советуют в клинике Кливленда. «Реже это состояние вызывает низкое потребление витамина Е», — объясняют врачи.
Если у вас есть дефицит витамина Е, это часто связано с расстройством, которое мешает вашему организму усваивать жир. К этим заболеваниям относятся:
заболевания печени;
панкреатит;
кистозный фиброз;
болезнь Крона;
целиакия.
Кто находится в зоне риска
Наиболее уязвимыми к дефициту витамина Е являются новорожденные (особенно недоношенные) дети, поскольку через плаценту передается лишь минимальное его количество. С возрастом этот риск нивелируется благодаря получению витамина Е из грудного молока или смесей.
Для взрослых главным фактором риска является рацион с низким содержанием жиров: поскольку витамин Е является жирорастворимым, организм не способен усвоить его без достаточного количества жира в пище.
Поэтому, если вы заметили у себя признаки дефицита витамина Е — вам стоит обратиться к своему семейному врачу.
Напомним, специалисты рассказали, как можно снизить уровень холестерина в крови с помощью правильно подобранного рациона.