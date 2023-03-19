Синдром Алисы в Стране чудес: мальчику поставили неожиданный диагноз через два года наблюдений

Этот синдром влияет на то, как люди воспринимают окружающий мир.

Редкое расстройство, известное как синдром Алисы в Стране чудес (Alice in Wonderland syndrome, AIWS), или синдром Тодда, обнаружили специалисты у маленького мальчика из Австралии.

Об этом сообщает BBC Future.

Первые симптомы у 9-летнего Джоша Ферта появились неожиданно — во время поездки в авто с родителями.

Мальчику показалось, что со зданиями по обе стороны дороги происходит странность — они значительно увеличились.

Родители уделили внимание рассказам сына и обратились к врачам.

Через два года наблюдений специалисты пришли к выводу, что у мальчика синдром Тодда, влияющий на то, как он воспринимает окружающий мир, собственное тело, пространство, время.

"Представьте, что вы всю жизнь видите, как лица людей меняются лицом драконов. Этот симптом — лишь один из 40 типов зрительных искажений, характерных для синдрома Алисы в Стране чудес, — отметили специалисты.

Некоторые пациенты делились тем, что видят, как предметы или части их тела уменьшаются или набухают перед глазами, создавая ощущение, что они сами изменяют размер, как в случае Джоша.

Отметим, что синдром Алисы в Стране чудес – это нарушение зрительного восприятия, чувство схемы своего тела (т.е. представление о его размере и строении) и чувство времени. Это не отдельное заболевание, поэтому в классификаторах, таких как ГКБ, его нет.

Именно симптом изменения размеров окружающих предметов привел к названию расстройства в честь выдуманной героини Льюиса Кэрролла, которая уменьшалась от выпитого снадобья, а затем росла после съеденного кусочка десерта.

"Сам Кэрролл, возможно, тоже обладал искаженным восприятием, вызванным так называемой аурой мигрени – временными расстройствами зрения, которые часто возникают у больных мигренью", — предполагают специалисты.

Напомним, в Польше нашли мертвыми женщину и ее 1-летнего сына. Трагедия могла произойти из-за болезни ребенка, предположили специалисты.

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