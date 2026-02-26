Системная поддержка больниц: как БаДМ помогал медицинским учреждениям в 2025 году

Реклама

Фармацевтический дистрибьютор БаДМ, один из крупнейших поставщиков медикаментов в Украине, в 2025 году реализовал масштабную программу системной благотворительной помощи как ВСУ, так и для больниц по всей стране.

С начала полномасштабной войны компания направила на благотворительную помощь почти 200 млн грн, из которых 81 млн грн — в 2025 году.

Значительную часть помощи компании также составило обеспечение медицинских учреждений препаратами, необходимыми для непрерывного лечения пациентов в сложных условиях современности.

Системный подход вместо разовых решений

В течение 2025 года БаДМ оказал помощь на сумму почти 12 миллионов гривен, значительно усилив работу более 50 медицинских учреждений по всей стране. Поддержка охватила больницы различного профиля и стала частью системной работы компании в сфере социальной ответственности. В целом, с начала полномасштабного вторжения компания передала помощь на сумму около 40 миллионов гривен более чем 140 учреждениям здравоохранения.

Также одним из важных направлений деятельности компании стало привлечение производителей фармацевтических препаратов и представителей аптечных сетей в рамках благотворительного проекта «Фармсила», начатого в 2023 году. В течение трех лет в рамках инициативы было передано 150 тысяч упаковок лекарств на сумму почти 10 миллионов гривен. Это наиболее необходимые препараты для фронта: противовирусные, жаропонижающие и обезболивающие средства.

Этот подход позволяет компании не только удовлетворять клинические потребности пациентов, но и обеспечивать комплексную поддержку, учитывая все аспекты лечения.

Забота о психическом состоянии как часть комплексного восстановления

Одним из примеров такой взаимной работы в 2025 году стала Днепровская городская клиническая больница №4. В ноябре прошлого года БаДМ уже оказывал помощь Киевскому областному онкологическому диспансеру и этой медицинской организации, передав препарат для лечения хронического лимфолейкоза общей стоимостью около 8 млн грн. Такая поддержка позволила пациентам продолжить терапию без перерывов — в соответствии с современными клиническими подходами.

В 2026 году сотрудничество с больницей №4 было продолжено. Компания БаДМ в рамках очередного этапа помощи передала антидепрессанты и седативные препараты, необходимые для пациентов с тяжелыми заболеваниями и паллиативными состояниями.

Врачи отмечают, что эти лекарства будут помогать стабилизировать психоэмоциональное состояние, снизить уровень тревожности и нагрузку на нервную систему.

«Переданные препараты положительно влияют на ход основного лечения во время пребывания в стационаре. Психологическая стабильность часто бывает не менее важной, так как влияет на общее самочувствие и процесс выздоровления», — рассказывают врачи учреждения.

Таким образом, БаДМ демонстрирует последовательность и масштабность своей благотворительной деятельности: от предоставления критически важных лекарств в 2025 году до расширения поддержки в 2026 году, когда помощь охватывает еще более широкий спектр потребностей пациентов, включая психоэмоциональную стабильность.

«В компании хорошо понимают, что за каждым препаратом стоит здоровье украинцев. Для нас принципиально важно не просто передать лекарства, а обеспечить непрерывность терапии и поддержать граждан в доступе к надлежащей медицинской помощи, что непосредственно влияет на качество жизни. Именно поэтому благотворительные инициативы БаДМ имеют системный характер и направлены на реальные потребности пациентов», — отмечает и.о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитрий Бабенко.

Справка: БаДМ — национальный фармацевтический дистрибьютор, который поставляет лекарства в более чем 18 000 аптек и медицинских учреждений Украины. Компания работает на рынке уже более 30 лет и имеет открытые вакансии по всей стране.