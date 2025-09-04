Скандинавская диета: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты

Скандинавская диета набирает популярность / © Фото из открытых источников

Скандинавская диета — это стиль питания, уходящий в вековые традиции. Основной упор здесь делается на натуральные, сезонные продукты, свойственные странам Северной Европы.

Ее особенность — отсутствие необходимости считать калории и использовать весы. Порции измеряются с помощью горстей, что делает диету простой и удобной.

Скандинавская диета способствует улучшению метаболизма, укрепляет иммунитет, замедляет старение и способствует постепенной потере веса (0,5–1 кг в неделю). Она не требует строгих ограничений или подсчетов калорий, а ее длительный эффект делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет изменить образ жизни.

Основные принципы диеты

Каждый прием пищи состоит из четырех горстей:

Две горсти овощей (50%) — зеленые листовые, капуста, корнеплоды

Одна горсть белка (25%) — рыба, морепродукты, птица, нежирный сыр, бобовые, тофу

Одна горсть медленных углеводов (25%) — цельнозерновой хлеб, каши, свежие фрукты.

Одна ложка полезного жира — оливковое масло, орехи или авокадо

Скандинавская диета предусматривает 4–5 приемов пищи в день, а средний калораж составляет около 1500 ккал для женщин и 2000 ккал для мужчин

Рацион базируется на:

свежие овощи и фрукты

цельных злаках (овес, рожь, ячмень)

бобовых (фасоль, нут, чечевица)

фермерском молоке

рыбе и морепродуктах

орехах и ягодах

