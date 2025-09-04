ТСН в социальных сетях

Здоровье
289
1 мин

Скандинавская диета: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты

Диета может помочь вам похудеть, снизить уровень холестерина, кровяное давление и даже снизить риск сердечного приступа.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Скандинавская диета набирает популярность

Скандинавская диета набирает популярность / © Фото из открытых источников

Скандинавская диета — это стиль питания, уходящий в вековые традиции. Основной упор здесь делается на натуральные, сезонные продукты, свойственные странам Северной Европы.

Ее особенность — отсутствие необходимости считать калории и использовать весы. Порции измеряются с помощью горстей, что делает диету простой и удобной.

Скандинавская диета способствует улучшению метаболизма, укрепляет иммунитет, замедляет старение и способствует постепенной потере веса (0,5–1 кг в неделю). Она не требует строгих ограничений или подсчетов калорий, а ее длительный эффект делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет изменить образ жизни.

Основные принципы диеты

Каждый прием пищи состоит из четырех горстей:

  • Две горсти овощей (50%) — зеленые листовые, капуста, корнеплоды

  • Одна горсть белка (25%) — рыба, морепродукты, птица, нежирный сыр, бобовые, тофу

  • Одна горсть медленных углеводов (25%) — цельнозерновой хлеб, каши, свежие фрукты.

  • Одна ложка полезного жира — оливковое масло, орехи или авокадо

  • Скандинавская диета предусматривает 4–5 приемов пищи в день, а средний калораж составляет около 1500 ккал для женщин и 2000 ккал для мужчин

Рацион базируется на:

  • свежие овощи и фрукты

  • цельных злаках (овес, рожь, ячмень)

  • бобовых (фасоль, нут, чечевица)

  • фермерском молоке

  • рыбе и морепродуктах

  • орехах и ягодах

289
