Скандинавская диета: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
Диета может помочь вам похудеть, снизить уровень холестерина, кровяное давление и даже снизить риск сердечного приступа.
Скандинавская диета — это стиль питания, уходящий в вековые традиции. Основной упор здесь делается на натуральные, сезонные продукты, свойственные странам Северной Европы.
Ее особенность — отсутствие необходимости считать калории и использовать весы. Порции измеряются с помощью горстей, что делает диету простой и удобной.
Скандинавская диета способствует улучшению метаболизма, укрепляет иммунитет, замедляет старение и способствует постепенной потере веса (0,5–1 кг в неделю). Она не требует строгих ограничений или подсчетов калорий, а ее длительный эффект делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет изменить образ жизни.
Основные принципы диеты
Каждый прием пищи состоит из четырех горстей:
Две горсти овощей (50%) — зеленые листовые, капуста, корнеплоды
Одна горсть белка (25%) — рыба, морепродукты, птица, нежирный сыр, бобовые, тофу
Одна горсть медленных углеводов (25%) — цельнозерновой хлеб, каши, свежие фрукты.
Одна ложка полезного жира — оливковое масло, орехи или авокадо
Скандинавская диета предусматривает 4–5 приемов пищи в день, а средний калораж составляет около 1500 ккал для женщин и 2000 ккал для мужчин
Рацион базируется на:
свежие овощи и фрукты
цельных злаках (овес, рожь, ячмень)
бобовых (фасоль, нут, чечевица)
фермерском молоке
рыбе и морепродуктах
орехах и ягодах
