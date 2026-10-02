Сколько чашек кофе нужно пить каждый день, чтобы жить дольше: новые рекомендации кардиологов

Кофе / © unsplash.com

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Ежедневное употребление нескольких чашек кофе может способствовать укреплению здоровья сердца и сосудов, а также снижает общий риск преждевременной смерти.

Об этом говорится в новом официальном заявлении Американской ассоциации сердца, проанализировавшем последние научные исследования о влиянии кофеина и кофе на организм, передает Science Sphere.

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Сколько кофе нужно пить для максимальной пользы

Ученые исследовали связь кофе с давлением, сердечным ритмом, ишемической болезнью сердца, инсультом, сердечной недостаточностью и диабетом 2 типа. Результаты показали, что для большинства здоровых взрослых безопасна доза до 400 мг кофеина в день (примерно от 3 до 5 стандартных чашек).

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Однако самый низкий риск общей смертности наблюдается при умеренной дозе — от 2 до 4 чашек кофе в день.

При этом для отдельных угроз здоровью существует своя «идеальная доза»:

3–4 чашки в день снижают риск возникновения инсульта до минимума;

около 4 чашек в день связаны с низким риском развития сердечной недостаточности.

Кроме того, регулярное употребление напитка ассоциируется со снижением риска развития диабета 2 типа и ишемической болезни сердца.

Дело не только в кофеине

Интересно, что положительный эффект показывает как обычный кофе, так и напиток без кофеина. Это свидетельствует о том, что защитные свойства кофе оказывают другие полезные соединения и входящие в его состав антиоксиданты.

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Кому следует быть осторожным

Несмотря на общую пользу, кардиологи предостерегают от чрезмерного увлечения напитком. Кофеин может временно повышать АД, ухудшать сон или вызывать учащенное сердцебиение. Беременным женщинам, людям с определенными заболеваниями сердца и людям с высокой чувствительностью к кофеину следует ограничить употребление кофе.

Также специалисты отмечают: добавление большого количества сахара, жирных сливок или сладких сиропов может свести на нет все благоприятное значение кофе для здоровья. Для большинства взрослых людей именно умеренный уровень (2-4 чашки в день) является отличным дополнением к здоровому образу жизни.

Раньше мы объясняли, почему у некоторых людей болит живот после кофе и когда следует бить тревогу и идти к врачу.

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