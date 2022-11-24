Сколько человек должен пить воды в день: в Британии опровергли известную теорию

Исследование показывает, что восемь стаканов или два литра воды в день для многих - это слишком.

Недавнее исследование опровергает теорию оптимальной ежедневной нормы воды. Ученые говорят, что эта рекомендация совсем не универсальна. Все индивидуально и зависит от многих факторов.

Более того, если все будут выпивать по два литра воды в день, это приведет к непомерным расходам ресурсов. К примеру, в Великобритании ежедневно будет тратиться 20 млн литров питьевой воды.

Поэтому рекомендацию о 8 стаканах воды в день ученые назвали устаревшей, пишет The Guardian.

"Этот совет приобрел общепринятый статус и часто появляется в рекомендациях по здоровью. Однако в новом тщательном на сегодняшний ден, исследовании ученые доказали, что человек имеет широкий диапазон водообмена. Многим из нас нужно только 1,5-1,8 л в день, что меньше, чем обычно рекомендованеых два литра", – отмечает один из авторов исследования, ученый Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания Йосуке Ямада.

По его словам, большинство ученых мира не знают, откуда взялась рекомендация о 8 стаканах воды в день.

Одна из проблем состоит в том, что предварительные оценки потребностей в воде, как правило, игнорировали содержание воды в пище, которая может составлять значительную долю общего потребления.

"Если вы съедите сэндвич, вы не получите много воды из пищи, но если вы съедите мясо с овощами или рыбу с рисом, вы получите около 50% вашей потребности в воде из пищи", – отмечает Ямада.

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Исследование, опубликованное в журнале Science, оценило потребление воды 5604 людьми из 23 стран в возрасте от 8 дней до 96 лет.

В эксперименте принимали участие люди, которые выпивали стакан воды, в котором некоторые молекулы водорода были заменены на стабильный изотоп элемента дейтерия (стойкий изотоп гидрогена с массовым числом 2), содержащийся в организме человека и безвредный.

Скорость выведения излишнего дейтерия указывает, как стремительно вода в организме циркулирует. Исследование показало, что этот показатель сильно варьируется в зависимости от возраста, пола человека, уровня активности и окружающей среды.

Те, кто живет в жарком и влажном климате и на большой высоте, а также спортсмены, беременные и кормящие грудью женщины имели больший оборот, то есть им нужно пить больше воды.

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Расход энергии является наибольшим фактором оборота воды, при этом самые высокие значения наблюдаются у мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, в среднем 4,2 л в день.

С возрастом потребности уменьшаются. В среднем, в 2,5 л в день нуждаются мужчины в возрасте 90 лет.

Женщины от 20 до 40 лет имеют средний оборот – 3,3 л, который снизился до 2,5 л до 90 лет.

Спортсмены нуждаются в литре воды больше, чем люди, ведущие пассивный стиль жизни.

Новорожденный потребляет воду с молоком матери.

"Этот эксперимент доказывает, что общее мнение о том, что мы все должны выпивать восемь стаканов воды – или около двух литров в день – является, вероятно, слишком высоким для большинства людей в большинстве ситуаций, а ее "универсальность" не подтверждается", – сказал соавтор исследования, профессор Джон Спикман из Университета Абердина.

Он добавил, что многие люди игнорируют рекомендацию о четком питьевом режиме и следуют потребностям собственного организма, и правильно поступают.

Также специалисты рассматривают результаты исследования в контексте сохранения ресурсов окружающей среды.

"Хотя употребление большего количества воды, чем нужно вашему организму, вряд ли повредит здоровью, чистую питьевую воду нельзя производить бесплатно. Пить больше, чем нам нужно, это избыточные расходы. Если бы 40 млн взрослых в Великобритании следовали указаниям и выпивали на поллитра чистой воды больше, чем им нужно ежедневно, это означало бы 20 млн литров утраченной воды ежедневно", – говорит Спикмен.

Ранее ученые обнаружили напиток, провоцирующий боль в печени. Он хуже алкоголя.

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