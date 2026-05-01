Когда заложен нос или обостряется аллергия, назальные спреи часто становятся настоящим спасением / © Credits

Назальные спреи эффективно устраняют насморк и заложенность носа, однако чрезмерное или бесконтрольное их применение может привести к серьезным осложнениям. В частности, возможно развитие зависимости, постоянного отека слизистой и даже повреждение тканей носа.

Об этом пишет Mirror.

Эксперты предупреждают — применять спреи можно не более пяти дней.

Назальные спреи действуют за счет сужения определенных кровеносных сосудов, что помогает снизить выделение из носа и временно облегчить симптомы. Однако проблема возникает тогда, когда люди используют эти средства дольше рекомендуемого срока — более двух-трех дней. В таком случае возможен обратный эффект — развитие медикаментозного ринита.

В случае постоянного применения сосудосуживающих капель снижается их эффект, и человек нуждается в более частом их использовании.

