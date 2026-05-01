- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько дней подряд можно пользоваться назальными спреями — предупреждение
Большинство используют капли для носа более 5 дней и не замечают, как возникает зависимость, а насморк становится хроническим.
Назальные спреи эффективно устраняют насморк и заложенность носа, однако чрезмерное или бесконтрольное их применение может привести к серьезным осложнениям. В частности, возможно развитие зависимости, постоянного отека слизистой и даже повреждение тканей носа.
Об этом пишет Mirror.
Эксперты предупреждают — применять спреи можно не более пяти дней.
Назальные спреи действуют за счет сужения определенных кровеносных сосудов, что помогает снизить выделение из носа и временно облегчить симптомы. Однако проблема возникает тогда, когда люди используют эти средства дольше рекомендуемого срока — более двух-трех дней. В таком случае возможен обратный эффект — развитие медикаментозного ринита.
В случае постоянного применения сосудосуживающих капель снижается их эффект, и человек нуждается в более частом их использовании.
