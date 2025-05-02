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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Сколько клубники можно съесть без вреда здоровью

Специалисты рекомендуют употреблять не более 400-500 г клубники в день. Этого количества достаточно, чтобы восполнить суточную потребность организма в витамине C.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Клубника – это вкусный и полезный продукт

Клубника — это вкусный и полезный продукт / © Pixabay

Клубника — это не просто вкусная ягода, но и настоящий колодец витаминов и полезных микроэлементов.

В ней содержатся витамины группы В, Е, А, а также железо, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Витамина С в клубнике содержится даже больше, чем в цитрусовых, поэтому съев всего 100 г клубники вы получите суточную норму этого ценного витамина.

Сколько можно съесть клубники в день

Фруктоза в составе ягоды составляет 2,44 г на 100 г. Доза фруктозы в день составляет 40 г. Поэтому учитывая содержание фруктозы еще и в определенных овощах, добавляйте по 300-400 г ягод к каждому приему пищи.

Но учитывайте, что если в рационе есть еще и фрукты, то в их составе гораздо больше фруктозы. Соответственно, нужно пропорционально снизить порцию ягод.

Если вы здоровы и не страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ, то смело можете есть достаточно большое количество ягод в день.

Однако, если у вас есть язва, гастрит, желудочные колики или повышенная секреция желудочного сока, то клубнику в своем рационе следует резко ограничить максимум 200 г в сутки.

Также следует помнить, что клубника содержит салицилаты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее мы писали, кому категорически запрещено употреблять клубнику. Прочтите об этом в новости, чтобы не навредить своему здоровью.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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