Кофе / © pexels.com

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Умеренное употребление кофе не представляет угрозы для сердца, а в отдельных случаях даже может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли эксперты Американской ассоциации сердца (AHA).

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Специалисты проанализировали современные научные исследования, посвященные влиянию кофеина на сердце и сосуды. Они оценили, как его потребление связано с риском развития инсульта, ишемической болезни сердца, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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После анализа ученые пришли к выводу, что для большинства здоровых взрослых безопасным является потребление до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно соответствует пяти чашкам кофе объемом 227 мл. По данным авторов, такое количество не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях даже связано с его снижением.

Руководитель группы авторов научного заявления, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Грегори Маркус отметил, что людям, которые регулярно пьют кофе или чай с кофеином в умеренных количествах, не стоит беспокоиться из-за возможного негативного влияния этих напитков на сердце. По его словам, имеющиеся научные данные не только не подтверждают повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и свидетельствуют о потенциальном положительном эффекте.

В то же время авторы отмечают, что некоторые вопросы требуют дальнейших исследований. В частности, отдельные работы показали, что одна-три чашки кофе в день могут повышать артериальное давление у людей с нормальными показателями, тогда как более высокое потребление в некоторых случаях, напротив, связывали со снижением давления.

Особое внимание ученые уделили нефильтрованному кофе. Она содержит кафестол — вещество, которое связывают с повышением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как «плохой» холестерин. Кроме того, исследователи предполагают, что снижение риска развития диабета 2 типа среди любителей кофе может быть связано не только с кофеином, но и с другими биологически активными соединениями, содержащимися в напитке.

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По словам Маркуса, в настоящее время наиболее убедительные данные касаются возможного снижения риска развития диабета 2 типа, фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта у людей, употребляющих кофе в умеренных количествах. В то же время он предупредил, что кофеин может увеличивать частоту преждевременных сокращений желудочков сердца, которые потенциально связаны с повышенным риском сердечной недостаточности.

Наибольшую опасность, как отмечают авторы отчета, представляет чрезмерное потребление кофеина, особенно из энергетических напитков. Высокие дозы этого вещества связывают с повышенным риском артериальной гипертензии и нарушений сердечного ритма.

Эксперты отмечают, что превысить рекомендуемую суточную норму за счет обычного кофе значительно сложнее, чем при употреблении энергетиков или концентрированных кофеиновых шотов. Именно поэтому они советуют контролировать общее количество кофеина, которое человек получает в течение дня, и осторожно относиться к продуктам с высоким содержанием кофеина.

Авторы научного заявления также отметили, что влияние энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему изучено гораздо меньше, чем воздействие кофе или чая. В то же время имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно энергетические напитки могут представлять больший риск для здоровья сердца.

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Напомним, что исследование австрийских психологов выявило связь между любовью к горьким вкусам, в частности к черному кофе, и склонностью к определенным чертам характера, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов.

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