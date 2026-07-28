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Сколько кофе можно пить без риска для сердца: ответ удивил многих
Исследователи объяснили, сколько кофе можно безопасно пить ежедневно и почему сливки, сиропы и сахар могут свести потенциальную пользу напитка к нулю.
Любители кофе могут иметь повод для оптимизма. Новое научное исследование показало, что для большинства здоровых взрослых ежедневное потребление пяти чашек черного кофе не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает Martha Stewart.
Исследователи пришли к выводу, что большинство взрослых могут безопасно потреблять до пяти чашек кофе объемом около 240 мл в день. Это соответствует примерно 400 мг кофеина.
В то же время авторы отмечают: результаты касаются именно черного кофе без сахара, сиропов, сливок или других калорийных добавок.
Какую пользу может иметь черный кофе
Согласно исследованию, регулярное употребление черного кофе без добавленного сахара связано с низшим риском развития:
диабета 2 типа;
сердечно-сосудистых заболеваний;
инсульта;
сердечной недостаточности;
отдельных нарушений сердечного ритма
Однако исследователи отмечают, что добавление большого количества сахара, ароматизированных сиропов или жирных сливок может значительно увеличить калорийность напитка и уменьшить его потенциальную пользу.
Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Грегори Маркус отмечает, что реакция организма на кофеин индивидуальна.
«Хотя исследования показывают, что потребление кофеина может быть связано с определенной пользой для сердечно-сосудистой системы, универсальной дозы для всех людей не существует», — отметил он.
По словам эксперта, на переносимость кофеина влияют возраст, состояние здоровья, прием лекарства, генетические особенности и скорость обмена веществ. Именно поэтому одинаковое количество кофе у одних людей не вызывает никаких проблем, а у других может провоцировать учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу.
Отдельно исследователи предостерегают по поводу энергетических напитков.
По словам Маркуса, именно они могут представлять наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы из-за очень высокой концентрации кофеина.
Специалисты объясняют, что некоторые энергетические шоты содержат в три-четыре раза больше кофеина на единицу объема, чем обычный заварной кофе. Именно поэтому их регулярное употребление связывают с более высоким риском нежелательных последствий для сердца.
В то же время, авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные научные работы, чтобы лучше понять, как кофеин из разных источников — в частности чая, шоколада или газированных напитков — влияет на здоровье людей.
Напомним, исследование австрийских психологов выявило связь между любовью к горьким вкусам, в частности черного кофе, и склонностью к специфическим чертам характера, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов.