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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
608
Время на прочтение
2 мин

Сколько кофе можно пить на день: эксперты назвали норму для мужчин и женщин

Кофе — это мощный инструмент, который заряжает энергией на длительный промежуток времени. Просто пейте его в умеренном количестве, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько кофе можно пить на день

Сколько кофе можно пить на день / © pixabay.com

Любители кофе часто не задумываются, сколько чашек на день — это еще норма, а какое количество может навредить организму. Между тем биохимики напоминают, что кофе способен не только заряжать энергией, но и может нагружать сердечно-сосудистую систему, если злоупотреблять им.

Что происходит с нашим телом после выпитой чашки кофе

После употребления кофе в организме активизируются мощные биохимические реакции. Кофеин стимулирует выработку гормонов:

  • адреналина, дающего заряд энергии;

  • дофамина, поднимающего настроение;

  • кортизола для активизации работы мозга и мышц.

Человек после кофе ощущает бодрость, улучшается концентрация и ясность мыслей. Но если кофе пить часто и бесконтрольно, то эффект будет обратным.

Что будет, если злоупотреблять кофе

Избыток кофеина каждый день истощает надпочечники. Вместо притока энергии появится усталость, раздражительность и могут возникнуть проблемы со сном и тревожность.

Сколько кофе можно пить в день женщинам и мужчинам

Биохимики рекомендуют не превышать 300 мг кофеина в сутки, это:

  • 1–2 чашки эспрессо или американо для женщин с весом до 60 кг;

  • 3-4 чашки могут себе позволить мужчины с массой тела около 90-95 кг.

Когда лучше пить кофе, чтобы получить от него максимальную пользу

  • Не натощак. Чтобы не перегрузить желудок и не повысить риск проблем с сердцем и сосудами.

  • В первой половине дня кофе поможет поддержать естественные циркадные ритмы организма.

  • Перед тренировкой. Если чувствуете себя хорошо, кофе может дать дополнительную выносливость.

В жару лучше выбрать чай, компот и морс, эти напитки способствуют гидратации организма и не дают излишней нагрузки на сердце.

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Дата публикации
Количество просмотров
608
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