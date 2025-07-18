Сколько кофе можно пить на день: эксперты назвали норму для мужчин и женщин

Сколько кофе можно пить на день / © pixabay.com

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Любители кофе часто не задумываются, сколько чашек на день — это еще норма, а какое количество может навредить организму. Между тем биохимики напоминают, что кофе способен не только заряжать энергией, но и может нагружать сердечно-сосудистую систему, если злоупотреблять им.

Что происходит с нашим телом после выпитой чашки кофе

После употребления кофе в организме активизируются мощные биохимические реакции. Кофеин стимулирует выработку гормонов:

адреналина, дающего заряд энергии;

дофамина, поднимающего настроение;

кортизола для активизации работы мозга и мышц.

Человек после кофе ощущает бодрость, улучшается концентрация и ясность мыслей. Но если кофе пить часто и бесконтрольно, то эффект будет обратным.

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Что будет, если злоупотреблять кофе

Избыток кофеина каждый день истощает надпочечники. Вместо притока энергии появится усталость, раздражительность и могут возникнуть проблемы со сном и тревожность.

Сколько кофе можно пить в день женщинам и мужчинам

Биохимики рекомендуют не превышать 300 мг кофеина в сутки, это:

1–2 чашки эспрессо или американо для женщин с весом до 60 кг;

3-4 чашки могут себе позволить мужчины с массой тела около 90-95 кг.

Когда лучше пить кофе, чтобы получить от него максимальную пользу

Не натощак. Чтобы не перегрузить желудок и не повысить риск проблем с сердцем и сосудами.

В первой половине дня кофе поможет поддержать естественные циркадные ритмы организма.

Перед тренировкой. Если чувствуете себя хорошо, кофе может дать дополнительную выносливость.

В жару лучше выбрать чай, компот и морс, эти напитки способствуют гидратации организма и не дают излишней нагрузки на сердце.

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