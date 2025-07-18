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Сколько кофе можно пить на день: эксперты назвали норму для мужчин и женщин
Кофе — это мощный инструмент, который заряжает энергией на длительный промежуток времени. Просто пейте его в умеренном количестве, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.
Любители кофе часто не задумываются, сколько чашек на день — это еще норма, а какое количество может навредить организму. Между тем биохимики напоминают, что кофе способен не только заряжать энергией, но и может нагружать сердечно-сосудистую систему, если злоупотреблять им.
Что происходит с нашим телом после выпитой чашки кофе
После употребления кофе в организме активизируются мощные биохимические реакции. Кофеин стимулирует выработку гормонов:
адреналина, дающего заряд энергии;
дофамина, поднимающего настроение;
кортизола для активизации работы мозга и мышц.
Человек после кофе ощущает бодрость, улучшается концентрация и ясность мыслей. Но если кофе пить часто и бесконтрольно, то эффект будет обратным.
Что будет, если злоупотреблять кофе
Избыток кофеина каждый день истощает надпочечники. Вместо притока энергии появится усталость, раздражительность и могут возникнуть проблемы со сном и тревожность.
Сколько кофе можно пить в день женщинам и мужчинам
Биохимики рекомендуют не превышать 300 мг кофеина в сутки, это:
1–2 чашки эспрессо или американо для женщин с весом до 60 кг;
3-4 чашки могут себе позволить мужчины с массой тела около 90-95 кг.
Когда лучше пить кофе, чтобы получить от него максимальную пользу
Не натощак. Чтобы не перегрузить желудок и не повысить риск проблем с сердцем и сосудами.
В первой половине дня кофе поможет поддержать естественные циркадные ритмы организма.
Перед тренировкой. Если чувствуете себя хорошо, кофе может дать дополнительную выносливость.
В жару лучше выбрать чай, компот и морс, эти напитки способствуют гидратации организма и не дают излишней нагрузки на сердце.