Сколько кофе можно пить в день: об этом мало кто знает

Если употреблять кофе правильно, то от напитка можно получать не только удовольствие, но и пользу для здоровья.

Наверное, у каждого из нас утро начинается с кофе, потому что так хочется получить заряд энергии на весь день. Однако, если пить слишком много этого ароматного напитка, то можно навредить своему здоровью. Рассказываем, сколько чашек в день можно пить кофе, как правильно употреблять напиток, чтобы получить от него максимальную пользу.

Сколько чашек кофе можно пить каждый день: рекомендации экспертов

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть пол и возраст человека, вес, образ жизни и общее самочувствие. Обычно врачи советуют употреблять не более четырехсот миллиграмм кофеина в сутки, что равняется 3-4 чашкам кофе. Однако медики предостерегают: если есть проблемы с давлением, со сном, то следует снизить потребление кофе до одной порции. Также не рекомендуется употреблять более одной порции напитка беременным женщинам. Если есть слишком сильная реакция на кофеин, следует обратиться к врачу.

Как правильно пить кофе, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Кофе может быть очень полезен для здоровья, если его употреблять, соблюдая несколько простых правил.

Не следует добавлять много сахара и молока в напиток. Это нивелирует полезное влияние кофе и увеличивает его калорийность.

Последний прием кофе должен быть в 16:00, поскольку после употребления напитка увеличивается уровень кортизола в организме, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном.

После кофе рекомендуется пить воду, стакана будет достаточно. Это поможет сохранить водный баланс в организме, потому что кофе может вызвать обезвоживание.

Не стоит пить кофе с разнообразными добавками – карамелью и сиропами, поскольку они содержат много сахара, что может оказаться вредным для здоровья.

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